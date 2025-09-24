Griezmann, Molina y Galán, titulares en el Atlético; Alemao, en el once del Rayo

Madrid, 24 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea de inicio a Nahuel Molina, Javi Galán y Antoine Griezmann en el partido de este miércoles contra el Rayo Vallecano, en el que Íñigo Pérez, su técnico, cuenta en el once titular con Alemao y Jozuha Vertrouwd.