Griezmann, Molina y Galán, titulares en el Atlético; Alemao, en el once del Rayo

Simeone sale con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko y Javi Galán, en la defensa; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Conor Gallagher, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.
Álex Baena aguarda en el banquillo, tras cinco duelos de baja.
El Rayo empieza el choque en el Metropolitano Augusto Batalla; Iván Balliu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín; Andrei Ratiu, Isi Palazón, Fran Pérez; y Alemao.