Fútbol Internacional

Griezmann, Molina y Galán, titulares en el Atlético; Alemao, en el once del Rayo

Madrid, 24 sep (EFE).- Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, alinea de inicio a Nahuel Molina, Javi Galán y Antoine Griezmann en el partido de este miércoles contra el Rayo Vallecano, en el que Íñigo Pérez, su técnico, cuenta en el once titular con Alemao y Jozuha Vertrouwd.

Por EFE
24 de septiembre de 2025 - 15:50
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2349

Simeone sale con Jan Oblak, en la portería; Nahuel Molina, Robin Le Normand, David Hancko y Javi Galán, en la defensa; Marcos Llorente, Pablo Barrios, Koke Resurrección y Conor Gallagher, en el centro del campo; y Antoine Griezmann y Julián Alvarez, en la delantera.

Álex Baena aguarda en el banquillo, tras cinco duelos de baja.

El Rayo empieza el choque en el Metropolitano Augusto Batalla; Iván Balliu, Florian Lejeune, Jozhua Vertrouwd, Pep Chavarría; Unai López, Óscar Valentín; Andrei Ratiu, Isi Palazón, Fran Pérez; y Alemao.

Enlace copiado