Hoeneß: "El Celta es un equipo muy bien organizado, con un juego muy dinámico y vertical"

“El Celta es un rival muy difícil de superar. Es un equipo muy bien organizado, con un juego muy dinámico y vertical. Son capaces de defender de forma estructurada y compacta a varias alturas, tácticamente son muy buenos”, comentó en rueda de prensa.

El técnico germano auguró un partido “intenso” y “duro” para sus jugadores, a los que ve “preparados” y “muy concentrados”, porque saben de la importancia de arrancar “con buen pie” la competición continental.

A Hoeneß le ha sorprendido el inicio del Celta en LaLiga, cinco empates y una derrota en los seis primeros partidos, pero recordó que Claudio Giráldez apostó por su segunda unidad en el último duelo contra el Rayo Vallecano.

“El fin de semana jugó con muchos futbolistas que no suelen ser titulares. Eso demuestra la importancia que le dan a este primer partido. En estos momentos le está costando ganar partidos, pero en el amistoso que jugamos contra ellos ya vimos lo difícil que es superarles”, incidió.

Finalmente, Hoeneß no ha querido desvelar si el español Chema Andrés, fichado este verano del Real Madrid Castilla, tendrá continuidad en el once después de brillar ante el St.Pauli o devolverá la titularidad al capitán Atakan Karazor.

“No voy a dar ninguna pista al rival sobre el once, mañana lo veremos. Por delante tenemos muchos partidos y también es importante analizar la carga de trabajo. Para nosotros, Atakan es un jugador importante, es nuestro capitán. Intento ser transparente y claro con todos, pero con él mucho más”, indicó.