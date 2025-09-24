Iglesias y Kamara, novedades en el Getafe; Coudet revoluciona su once con Mariano titular

José Bordalás, técnico del conjunto azulón, sustituirá a Adrián Liso, convocado con la selección española sub-20, por Kamara, que será la pareja atacante de Borja Mayoral. En defensa, Juan Iglesias sentará en el banquillo a Domingos Duarte y ocupará un hueco en el centro de la defensa.
El once completo del Getafe es el formado por: Soria; Kiko Femenía, Juan Iglesias, Djené, Abqar, Diego Rico; Arambarri, Milla, Mario Martín; Kamara y Borja Mayoral.
En el Alavés, el argentino Eduardo 'Chacho' Coudet sólo conserva a tres de sus jugadores titulares la pasada jornada: Sivera, Jonny Otto y Garcés. Tenaglia, Diarra, Guridi, Blanco, Suárez, Vicente, Boyé y Aleñá verán el partido desde el banquillo. En su lugar entran Pacheco, Youssef, Guevara, Ibáñez, Calebe, Rebbach, Mariano y Toni Martínez.
La alineación completa del Alavés es la formada por: Sivera; Jonny Otto, Garcés, Pacheco, Youssef; Toni Martínez, Guevara, Ibáñez, Calebe; Mariano y Rebbach.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy