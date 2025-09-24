Iglesias y Kamara, novedades en el Getafe; Coudet revoluciona su once con Mariano titular

Getafe (España), 24 sep (EFE).- Con las novedades de Juan Iglesias y Abu Kamara, el Getafe se enfrentará en partido correspondiente a la sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española) al Alavés, que jugará con ocho novedades -incluido Mariano Díaz en su primera titularidad-, respecto al choque que perdió la pasada jornada de Liga ante el Sevilla (1-2).