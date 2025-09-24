Jordán vuelve al trabajo grupal en el Sevilla de Almeyda tras más de dos meses lesionado

El catalán, quien estuvo la pasada campaña cedido en el Deportivo Alavés y arrastraba molestias en la espalda desde su etapa en el club vitoriano, se ejercitó parcialmente junto a sus compañeros en el retorno del equipo dirigido por el argentino Matías Almeyda a los entrenamientos, una vez que llevaba ya unos días haciéndolo en solitario sobre el césped.

El futbolista de Regencós (Gerona), de 31 años, seguirá ahora aumentando la carga de trabajo de forma progresiva hasta su plena reincorporación al grupo, tras su largo periodo de inactividad por dicha dolencia, con lo que se presume que no estará en condiciones físicas de reaparecer hasta dentro de unas semanas.

La plantilla sevillista comenzó en esta jornada la preparación del partido del domingo en el campo del Rayo Vallecano, después de su derrota en casa frente al Villarreal (1-2), y el club y el cuerpo técnico comandado por Almeyda están pendientes de conocer el alcance de la nueva lesión sufrida este pasado martes por el central francés Tanguy Nianzou.

El exjugador del Paris Saint-Germain y Bayern Múnich, casi inédito la pasada campaña por una recurrente lesión muscular en el muslo derecho, sintió unas molestias en el muslo derecho por las que tuvo que abandonar el campo ante el Villarreal en el minuto 78, veinticuatro después de que hubiera sustituido en el 54 al zaguero Andrés Castrín.

Su lesión dejó al Sevilla con diez jugadores en la recta final del encuentro contra los castellonenses, ya que Almeyda había completado los cinco cambios, lo que aprovechó el conjunto amarillo para marcar el 1-2 y llevarse la victoria.

Para el partido del domingo en Vallecas, es segura la baja de Nianzou y también, en principio, la del extremo manchego Alfon González, quien ya se perdió el choque frente al Villarreal al sufrir un esguince de tobillo hace dos jornadas en el partido ganado por el equipo del barrio de Nervión al Alavés en Mendizorroza (1-2).

El equipo entrenado por el 'Pelado' Almeyda se entrenará de nuevo en la mañana de este jueves en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios para continuar con la puesta a punto ante la visita del domingo al Rayo Vallecano.