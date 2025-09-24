Fútbol Internacional

Julián Alvarez adelanta al Atlético y Chavarría empata al filo del descanso (1-1)

Madrid, 24 sep (EFE).- Un gol de Julián Alvarez en el minuto 15 y otro de Chavarría al filo del descanso ponen el resultado de 1-1 al descanso del partido entre Atlético de Madrid y Rayo Vallecano, en el estadio Metropolitano, de la sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española).

Por EFE
24 de septiembre de 2025 - 17:30
El delantero argentino recogió cerca del área pequeña un centro de Marcos Llorente desde el lado derecho y enganchó el balón de primeras con la zurda para batir a su compatriota Augusto Batalla después de deshacerse del marcaje de Florian Lejuene.

Alemao gozó de una ocasión para el Rayo para empatar a uno en una acción en la que reclamó penalti, y el propio Julián pudo hacer el 2-0 muy cerca del descanso, pero su remate con el gemelo a centro de Molina se le fue alto. En el minuto 45, Chavarría sorprendió a Oblak con un tremendo disparo desde unos 35 metros y puso el 1-1 al descanso.

