Mastantuono, sorprendido por la "humildad" de Carvajal y la "jerarquía" de Bellingham

Pese a que Bellingham apenas ha disputado unos minutos en dos partidos esta temporada, una vez recuperado de la operación de hombro a la que se sometió a inicios de verano, el centrocampista inglés es el que más ha impactado en el día a día a Mastantuono.

"Es increíble un jugador como Bellingham. Nunca vi un jugador con tanta jerarquía y presencia dentro de la cancha. Es el que más me ha sorprendido porque tiene una tranquilidad y esa garra para jugar que lo hace un jugador distinto. Nos va a dar una mano increíble", reconoció el argentino.

Pese a que el regreso de Bellingham compromete los minutos de los que está disfrutando Mastantuono, que se ha instalado como titular para Xabi Alonso a sus 18 años, el argentino no dudó en elogiar a su compañero. "Si podemos jugar con 12 mejor", bromeó. "Porque me impresionó. Es una persona estupenda, un jugador único", ensalzó.

Adaptándose al cambio de Argentina a España y de River Plate al Real Madrid, superado su primer mes en el banquillo madridista, Mastantuono valoró la ayuda de sus compañeros para que todo vaya con mucha rapidez, y ensalzó especialmente la figura del capitán Dani Carvajal y de grandes estrellas.

"Destaco sobre todo la humildad de mis compañeros, lo buenas personas que son. Dani Carvajal ha ganado seis Champions y es una persona increíble, con mucha humildad, un líder. Lo mismo Kylian, Vinícius o Jude que son jugadores que transmiten mucha humildad y que te apoyan. Eso es muy importante para que nos sintamos cómodos", resaltó.

En lo personal, reconoció Mastantuono que va ganando confianza según va disputando partidos con el Real Madrid y sintiendo su crecimiento en el equipo.

"No es fácil llegar a un club nuevo al que te tienes que adaptar tras dejar la familia, pero me siento como en casa, muy cómodo. Me estoy adaptando a una nueva liga, a un nuevo equipo, a una nueva vida porque vengo de Argentina y es un salto muy grande venir a Europa. Me voy sintiendo cómodo, con más confianza. Tengo mucho para dar y el equipo también. Creo que este año va a ser increíble", afirmó.