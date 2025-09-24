Nianzou sufre "lesión leve" en muslo derecho y vuelve a ser baja en el Sevilla de Almeyda

Nianzou fue suplente en la cita de la sexta jornada de LaLiga EA Sports (Primera División española) ante el conjunto castellonense, pero su entrenador, el argentino Matías Almeyda, le hizo ingresar a los nueve minutos de la segunda parte en sustitución del canterano Andrés Castrín, pero el francés tuvo que dejar el campo poco más de veinte minutos después al notarse una dolencia muscular.

Esa lesión dejó a su equipo con diez jugadores sobre el terreno de juego, ya que el técnico argentino había efectuado los cinco cambios reglamentarios, lo que ayudó a que el Villarreal lograra su segundo tanto y consiguiera los tres puntos.

El Sevilla ha comunicado que "el jugador francés queda pendiente de evolución para regresar con el grupo", sin precisar el período de baja, aunque esta lesión se une a una larga lista que acumula desde que es jugador del conjunto andaluz.

El pasado 22 de agosto, el central parisino, prácticamente inédito la pasada campaña por esas recurrentes lesiones musculares ese muslo derecho, se reincorporó al trabajo con el grupo después de más de un mes de baja, al sufrir a mediados de julio una dolencia "miotendinosa del recto anterior", informó entonces el Sevilla.

Nianzou, de 23 años y que ha sido internacional sub-21 con su selección, ha sufrido un rosario de lesiones de tipo muscular desde su llegada en el verano de 2022 al Sevilla, en su mayoría en el muslo derecho en el que ha tenido su último problema, por lo que la pasada campaña sólo pudo participar en seis partidos oficiales como consecuencia de dicha dolencia.

En total, el francés, quien fue fichado al Bayern Múnich por unos 16 millones de euros como una gran apuesta del club hispalense tras el traspaso de su compatriota Jules Koundé al Barcelona, se ha perdido por lesión 65 encuentros oficiales desde su incorporación al Sevilla: doce en la 2022-2023, veinte en la 2023-2024, treinta en la 2024-2025 y tres de los seis de esta campaña, en la que participó en las tres ultimas jornadas, la dos primeras de titular y acumuló 160 minutos.