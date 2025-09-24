Osasuna defiende, ante un Elche en racha, su condición de invicto en El Sadar

El Elche, por su parte, afronta la visita a Pamplona en un momento idílico, ya que en su regreso a Primera División se mantiene invicto y, además, instalado en zona europea por primera vez en el último medio siglo.

Mantenerse sin derroas en casa es el gran desafío del conjunto navarro. Además de su seis de seis en puntos, los rojillos han combinado muchos minutos de un juego eléctrico y ofensivo con otros en los que les faltó mostrar algo más de ambición.

Pese a ello, su hinchada confía en ver la mejor versión de su equipo tras la última derrota. El 2-1 en Villarreal dejó clara la competitividad de todos los jugadores, quienes a punto estuvieron de rascar un punto pese a estar con uno menos desde el final de la primera mitad.

“Ha hecho un mercado importante, con unos delanteros de un nivel altísimo. Tienen un estilo muy marcado, con posesiones muy largas. Habrá que tener paciencia, ahí tenemos que estar tranquilos porque se lo hacen a todos los rivales”, ha dicho Lisci sobre su próximo rival, un Elche que sigue invicto en su regreso a Primera.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La expulsión del rojillo Rosier devolverá a Moncayola al carril. La otra ausencia es Aimar Oroz, quien seguirá fuera de la dinámica grupal el mes de octubre.

La defensa de cinco seguirá, con Juan Cruz recuperado tras el golpe recibido en La Cerámica. El centro del campo será para Rubén García junto a Lucas Torró. El hueco que falta se lo debaten entre Iker Muñoz y Moi Gómez. Este último se ha perdido las dos últimas jornadas por lesión, entrando en la convocatoria para mañana tras volver a los entrenamientos el martes. El buen momento de Budimir hace que el croata tenga asegurada su presencia.

El entrenador de Osasuna ha convocado a 21 jugadores para la sexta jornada de LaLiga EA Sports: S. Herrera, Aitor Fdez., Stamatakis, Juan Cruz, Herrando, Boyomo, Abel Bretones, Catena, R. Chasco, Torró, Moncayola, Iker Muñoz, Rubén García, Moi Gómez, A. Osambela, Iker Benito, Raúl, Kike Barja, Budimir, S. Becker y Víctor M. V.

Enfrente, los navarros encontrarán al conjunto que dirige Eder Sarabia que quiere aprovechar su excelente momento de forma para recolectar el mayor número posible de puntos y comenzar a cimentar la permanencia, único objetivo real del equipo ilicitano.

Osasuna en su estadio y, sobre todo, su entrenador, Alessio Lisci, causan un enorme respeto en el Elche, si bien el equipo ilicitano se siente en estado de gracia y capaz de profanar uno de los estadios que peor se le han dado en los últimos tiempos.

El Elche tampoco podrá contar con uno de sus jugadores más en forma, el canterano Rodri Mendoza, concentrado con la selección sub-20, ni con su relevo natural, el portugués Martin Neto, lo que obligará al técnico a introducir cambios en su medio campo.

Sarabia no ha dado pistas sobre la alineación ni sobre el sistema de juego, aunque es probable que el vasco realice cambios en el equipo para adaptarse a las características del rival y rotar jugadores en una semana cargada de partidos.

Donde no parece probable que haya modificaciones es en la delantera, donde Rafa Mir y André da Silva están en racha y suman ya cinco goles en el presente campeonato, por lo que el recuperado Álvaro Rodríguez aguardará su turno en el banquillo.

Osasuna: Sergio Herrera; Moncayola, Boyomo, Catena, Juan Cruz, Bretones; Rubén García, Torró, Moi Gómez; Budimir, Víctor Muñoz.

Bajas: Aimar (lesión) y Rosier (sanción).

Elche: Iñaki Peña; Chust, Affengruber Bigas; Álvaro Núñez, Aguado, Febas, Grady Diangana, Valera; André da Silva y Rafa Mir.

Altas: Álvaro Rodríguez y Adrià Pedrosa (vuelven tras lesión). Bajas:

Bajas: Martim Neto (lesionado), Rodrigo Mendoza (convocado selección sub-20), Yago de Santiago (lesión)

Sarabia: "Osasuna es un equipo agresivo que nos va a apretar y a achuchar".

Lisci: “Habrá que tener paciencia, ahí tenemos que estar tranquilos”.

Árbitro: Adrián Cordero (Comité Cántabro)

Puestos: Osasuna (13º, 6 puntos), Rayo Vallecano (14º, 5 puntos)

El dato: El Elche lleva 65 años sin vencer a Osasuna en Primera en El Sadar.