Otra victoria 'in extremis' pone a Peñarol en las semifinales de la Copa Uruguay

Un penalti concedido a los 97 minutos por una mano dentro del área del defensor Francisco Martirena permitió a David Terans quebrar la resistencia del portero Andrés Marsengo y sellar el paso del Aurinegro a la próxima ronda.
Más temprano, el local había comenzado ganando gracias a un tanto del atacante Luis Machado y Peñarol lo había empatado con una anotación del centrocampista Leandro Umpiérrez.
Peñarol se enfrentará con el ganador de la serie entre Defensor Sporting y Central Español.
Este partido se jugará el 2 de octubre, un día después del enfrentamiento entre Plaza Colonia y Albion. El choque de cuartos entre Racing y Universitario de Salto se jugará este jueves.
Clasificado este miércoles a las semifinales de un certamen del que en la historia se jugaron tres ediciones y todas fueron ganadas por Defensor Sporting, Peñarol había avanzado a los cuartos de final con otra victoria sobre la hora.
En los octavos de final, el conjunto dirigido por Diego Aguirre derrotó por idéntico resultado a Liverpool con un tanto de Lucas Hernández a los 93 minutos.
Ahora, el Aurinegro dejará la Copa de lado y se enfocará en el juego que este sábado disputará frente a Cerro Largo por la novena jornada del Torneo Clausura.