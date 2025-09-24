Oviedo-Barça, 24 años después con Cazorla titular

La última vez que ambos equipos se midieron en el Carlos Tartiere, el mítico Radomir Antic estaba sentado en el banquillo local y el mallorquín Llorenç Serra Ferrer era el técnico del Barça. De entonces han pasado 24 años, el partido se jugó el día después de Reyes de 2001 y el Barça ganó por 2-3.

Parecía todo decidido cuando a los 56 minutos, Patrick Kluivert anotó su segundo tanto, el tercero del Barça -el otro lo había anotado Rivaldo-, pero el Oviedo descontó en dos minutos (Onopko e Iván Ania) y le metió el miedo en el cuerpo a los catalanes.

Mañana, el equipo de Hansi Flick es superfavorito para sumar su quinta victoria en seis partidos y seguir en la parte alta del campeonato. Su rival solo ha ganado un partido y suma dos derrotas seguidas a domicilio.

El técnico alemán, que ha dirigido 66 partidos al Barcelona, aspira a lograr su victoria número 50 en poco más de una temporada, en la que los catalanes se llevaron la Liga, la Copa y la Supercopa de España.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Las lesiones son la principal preocupación de los azulgrana en este inicio de curso. Los últimos en añadirse a la lista de bajas son Pablo Páez 'Gavi' y Fermín López. El primero fue intervenido del menisco y su baja se prolongará durante cuatro o cinco meses; el segundo se lesionó en el psoas y su baja se prolongará durante unas semanas.

Además es baja conocida y de larga duración Marc Andre ter Stegen, aunque su posición en la portería está muy bien cubierta por Joan García. Tampoco estará disponible aun Lamine Yamal, lesionado con la selección española y que podría regresar el próximo fin de semana ante la Real Sociedad.

El de Rocafonda se ha perdido los últimos tres partidos: Valencia, Newcastle y Getafe. Otro que está apurando sus últimos días de baja, pero que parece que está más próximo a reaparecer es Alejandro Balde, quien no juega a causa de molestias en el bíceps femoral desde principios de septiembre, aunque Flick lo ha descartado ante el Oviedo.

Y también está por ver si Pau Cubarsi, que acabó con molestias el día del Newcastle, puede estar disponible. A expensas de ello, en el eje central podría volver a tener minutos Ronald Araujo junto con Eric García, que esta a un gran nivel, o incluso con Andreas Christensen.

En los laterales, salvo que Flick quiera darle minutos al joven Jofre Torrents, la pareja de carrileros estará formada por Kounde y Gerard Martín, aunque el titular, Alejandro Balde, está en la recta final de su recuperación.

El doble pivote tendría que ser para Pedri, que está en el mejor momento de su carrera, y Frenkie de Jong, aunque Marc Bernal, lesionado hace un año y entrenándose hace unas cuantas semanas, en algún momento tendrá su oportunidad.

Sin Fermín, Dani Olmo está abonado a la mediapunta. Las dudas residen en el resto de jugadores de ataque. Por la derecha, sin Lamine Yamal, Raphinha es el que juega habitualmente fuera de su posición, aunque Roony Bardghji podrá tener también sus minutos.

Por la izquierda Marcus Rashford tiene todos los números para jugar de inicio, mientras que arriba Ferran Torres, que está en un gran momento, parte con ventaja sobre Robert Lewwandowski.

En el Real Oviedo, Veljko Paunovic sigue con las bajas de David Costas, Nacho Vidal y Ovie Ejaria, aunque finalmente el que estará disponible será Luka Ilic, que salió del partido en Elche con un pequeño esguince de tobillo y ya está recuperado.

El entrenador carbayón ha asegurado que Santi Cazorla será titular por primera vez esta temporada y se da por segura la presencia de Lucas Ahijado en el lateral derecho en detrimento del lesionado Nacho Vidal.

Varios puestos están en el aire de centro del campo en adelante: Sibo y Alberto Reina se juegan acompañar a Dendoncker en la medular, mientras que Álex Forés, lyas Chaira y el propio Ilic son candidatos a entrar en una de las bandas.

El Real Oviedo, cuyo único triunfo cosechado esta temporada fue en el Carlos Tartiere y ante la Real Sociedad, suma tres puntos y está fuera de unos puestos de descenso que de momento ocupan Girona, Mallorca y Real Sociedad.

Real Oviedo: Aarón Escandell; Lucas, Dani Calvo, Carmo, Rahim; Sibo, Dendoncker; Hassan, Cazorla, Ilyas Chaira; Rondón.

Barcelona: Joan García; Kounde, Eric, Araujo, Gerard Martín; Pedri, Frenkie de Jong; Raphinha, Olmo, Rashford; y Ferran o Lewandowski.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz (C. Madrileño)

Puestos: Oviedo (17º, 3 puntos); Barcelona (2º, 13 puntos).

- El dato: 24 años y 7 meses después, el Fútbol Club Barcelona regresa al Carlos Tartiere.

. Veljko Paunovic (Real Oviedo): "Para competir ante el Barcelona necesitaremos organización, concentración y coraje".

. Hansi Flick (Barcelona): "Creo que en cada posición tenemos jugadores de mucha calidad. Jugando cada tres o cuatro días, no es fácil.

- Bajas: Fede Viñas (sanción), Nacho Vidal, Costas y Ovie Ejaria (lesión), en el Oviedo. Bajas: Ter Stegen, Balde, Gavi, Fermín y Lamine Yamal, en el Barça.