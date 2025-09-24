Paunovic: "No es bueno para el fútbol que Lamine Yamal se pierda el partido"

Oviedo (España), 24 sep (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Veljko Paunovic, dijo antes de recibir este jueves al Barcelona (Carlos Tartiere, 21:30 horas/19:30 GMT), en el partido de la sexta jornada de la Liga española, que la más que posible ausencia de Lamine Yamal "no es buena para el fútbol y el espectáculo".