Pellegrini introduce cuatro cambios en su estreno en Liga Europa

Sevilla (España), 24 sep (EFE).- El técnico del Betis, el chileno Manuel Pellegrini, ha introducido cuatro cambios en su once respecto al duelo liguero de la pasada jornada ante la Real Sociedad en el estreno de su equipo en Liga Europa ante el Nottingham Forest inglés en el estadio de La Cartuja.