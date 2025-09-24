Santos ficha al delantero franco-argelino Billal Brahimi

El conjunto que cuenta a Pelé como su máximo ídolo informó en las redes sociales que el atacante, nacido en Francia hace 25 años y que actúa para la selección de Argelia, firmó un contrato que lo vincula al Santos hasta diciembre de 2026.

Santos espera que el franco-argelino lo ayude a recuperarse en el Campeonato Brasileño, en el que marcha en la décimo cuarta posición en la clasificación, pero con tan solo dos puntos de ventaja sobre los clubes ubicados en la zona de descenso, con la que viene coqueteando desde el inicio de la Liga.

Brahimi, sin embargo, tendrá que disputar espacio con varios jugadores ofensivos, entre los cuales Neymar, el paraguayo Gustavo Caballero, los argentinos Álvaro Barreal y Benjamín Rollheiser, y los también brasileños Robinho Junior y Gabriel Bontempo.

Brahimi inició su carrera en el Cergy Pontoise francés y pasó por el Leixões portugués antes de debutar como profesional con el Middlesbrough inglés.

En Francia también vistió las camisas de los clubes Stade de Reims, Le Mans, Angers SCO y Niza.