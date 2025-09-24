São Paulo está obligado a remontar la ventaja del LDU para seguir vivo en la Libertadores

El conjunto paulista necesita ganar por al menos tres goles para avanzar a la siguiente etapa del torneo, o marcar al menos dos para llevar la definición a los penaltis.

Los dirigidos por Hernán Crespo atraviesan por un momento irregular. Después de salir derrotados en la capital ecuatoriana en el torneo internacional, perdieron por 1-0 ante el Santos en la Liga Brasileña, en la que se ubican en la séptima posición.

Para el encuentro con el conjunto ecuatoriano Crespo no tendrá en cancha al delantero argentino Jonathan Calleri ni al atacante André Silva, ambos por lesión en la rodilla.

Tampoco estará Luan, descartado a último momento por una lesión en el muslo y Luiz Gustavo está en duda tras superar un cuadro de tromboembolismo pulmonar.

Oscar, al parecer, puede participar, aunque posiblemente comience en la banca tras superar las fracturas que sufrió en tres vértebras por una patada, y Lucas Moura también suena como posible tras vérsele entrenando con el grupo luego de la cirugía de rodilla por la que pasó.

La esperanza del entrenador argentino estará concentrada en su coterráneo Enzo Diaz, el centrocampista Rodriguinho y los delanteros Ferreira y Luciano.

El LDU ya dejó entrever que, al igual que en el partido de ida, continuará con "un ritmo elevado de juego y presión alta", según dijo a la prensa el portero, Gonzalo Valle, luego del último entrenamiento antes de embarcar hacia Brasil.

En la reciente jornada de la Liga ecuatoriana, LDU perdió por 2-4 ante Universidad Católica, pero se mantuvo en el tercer puesto de la tabla de posiciones, a 15 puntos del Independiente del Valle, que lidera el torneo.

En la capital paulista, el entrenador brasileño Tiago Nunes, contará con Bryan Ramírez y Michael Estrada, autores de los tantos marcados en la ida.

En cambio estarán ausentes Alexander Alvarado y Alejandro Cabeza, ambos lesionados, aunque vuelve el defensa Richard Mina tras cumplir suspensión.

São Paulo: Rafael; Nahuel Ferraresi, Robert Arboleda, Alan Franco, Maílton; Rodriguinho, Pablo Maia, Damián Bobadilla; Enzo Díaz, Ferreira, Luciano.

Liga de Quito: Gonzalo Valle; Gian Allala (Richard Mina), Ricardo Adé, Leonel Quiñónez; Carlos Gruezo, José Quintero, Bryan Ramírez, Gabriel Villamil, Fernando Cornejo; Lisandro Alzugaray, Jeison Medina (Michael Estrada).

Entrenador: Tiago Nunes Árbitro: el venezolano Alexis Herrera y su compatriota Juan Soto en el VAR.

Hora: 19.00 hora local (22.00 GMT), en el estadio Morumbis de São Paulo.