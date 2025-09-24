Soler y David López, principales novedades en los onces de Anoeta

El técnico local apuesta por los mismos futbolistas que perdieron el viernes pasado en La Cartuja a excepción de un Soler que entra en detrimento de Pablo Marín. El resto, los mismos.
Por su parte, Arrasate cambia a 7 futbolistas respecto al equipo que empató ante el Atlético de Madrid. Los únicos que repiten son Leo Román, Valjent, Raillo y Muriqi.
Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.
RCD Mallorca: Román; Maffeo, Raillo, Valjent, David López, Lato; Mascarell, Antonio Sánchez, Pablo Torre; Joseph y Muriqi.
