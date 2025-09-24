Soler y David López, principales novedades en los onces de Anoeta

San Sebastián (España), 24 sep (EFE).- Carlos Soler, por parte de la Real Sociedad, y David López, del RCD Mallorca, son las principales novedades en los onces de Sergio Francisco y Jagoba Arrasate para el encuentro en Anoeta correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga EA Sports.