Soler y David López, principales novedades en los onces de Anoeta

San Sebastián (España), 24 sep (EFE).- Carlos Soler, por parte de la Real Sociedad, y David López, del RCD Mallorca, son las principales novedades en los onces de Sergio Francisco y Jagoba Arrasate para el encuentro en Anoeta correspondiente a la 6ª jornada de LaLiga EA Sports.

Por EFE
24 de septiembre de 2025 - 15:40
El técnico local apuesta por los mismos futbolistas que perdieron el viernes pasado en La Cartuja a excepción de un Soler que entra en detrimento de Pablo Marín. El resto, los mismos.

Por su parte, Arrasate cambia a 7 futbolistas respecto al equipo que empató ante el Atlético de Madrid. Los únicos que repiten son Leo Román, Valjent, Raillo y Muriqi.

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Zubeldia, Caleta-Car, Sergio Gómez; Gorrotxategi, Soler, Brais Méndez; Kubo, Barrenetxea y Oyarzabal.

RCD Mallorca: Román; Maffeo, Raillo, Valjent, David López, Lato; Mascarell, Antonio Sánchez, Pablo Torre; Joseph y Muriqi.

