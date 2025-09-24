U. de Chile y Alianza Lima buscan recuperar su vuelo internacional

En esta llave ambos se juegan la posibilidad de remontar un vuelo internacional que no tienen desde hace más de una década, y de darle a figuras emblemáticas como los chilenos Charles Aránguiz (36 años) y Marcelo Díaz (38) o el peruano Paolo Guerrero (41) una presencia en los más alto en los últimos años de su carrera.

La U, que fue campeón del torneo en 2011, quiere prolongar su buena campaña, tras haber pasado los últimos tres años sin competir internacionalmente y en la Sudamericana desde hace siete años.

Los Aliancistas, en tanto, aspiran superar por primera vez los cuartos de final en esta Copa luego de haber fracasado en su intento de 2002.

Ambos llegaron hasta acá desde la Copa Libertadores, donde los Blanquiazules figuraron con una eliminación al argentino Boca Juniors en fase previa y los laicos con un triunfo ante el actual campeón, el brasileño Botafogo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El partido se jugará en la ciudad de Coquimbo porque en el Estadio Nacional de Santiago se jugará el Mundial Sub-20 de FIFA a partir de este sábado, y no habrá público local debido a la sanción que tiene el club azul por los incidentes ante Independiente, en Buenos Aires, por los octavos de final.

La U no juega desde el partido en Lima porque en la liga chilena no hubo jornada el pasado fin de semana, mientras que el cuadro ‘íntimo’ venció por 4-0 a Comerciantes Unidos, el pasado domingo, por la liga peruana con un equipo alterno.

“Para mí Alianza no es sorpresa. Es un equipo de mucho oficio. Tiene en la plantilla jugadores experimentados y de mucho recorrido”, dijo en conferencia de prensa el técnico de los universitarios, Gustavo Álvarez.

La U tendrá solo una baja por la lesión del volante Marcelo Díaz, que será reemplazado con Sebastián Rodríguez, exjugador de Alianza Lima, quien ya lo sustituyó en la ida como cambio en el segundo tiempo.

El entrenador de Alianza, Néstor Gorosito, no tendrá al defensa Carlos Zambrano quien fue expulsado en el duelo anterior, pero tiene de vuelta al atacante Paolo Guerrero, que estuvo de baja por lesión.

“Somos conscientes de que el jueves nos jugamos muchas cosas, y como tal, el grupo quiere hacer historia con el más grande del Perú. Queremos seguir ilusionados con esta Copa Sudamericana", afirmó Guerrero a la prensa peruana.

El vencedor de esta serie se enfrentará en semifinales, en octubre próximo, al argentino Lanús que eliminó al brasileño Fluminense.

Universidad de Chile: Gabriel Castellón; Fabián Hormazábal, Franco Calderón, Matías Zaldivia; Maximiliano Guerrero, Sebastián Rodríguez, Charles Aránguiz, Matías Sepúlveda; Javier Altamirano, Lucas Assadi; Nicolás Guerra.

Alianza Lima: Guillermo Viscarra; Guillermo Enrique, Gianfranco Chávez, Renzo Garcés, Miguel Trauco; Pedro Aquino, Sergio Peña, Fernando Gaibor; Kevin Quevedo, Eryc Castillo y Hernán Barcos.

Árbitro: El colombiano Carlos Betancur.

Cancha: Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.