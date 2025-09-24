Un triplete de Julián Alvarez le da la victoria al Atlético (3-2)

Madrid, 24 sep (EFE).- Un triplete de Julián Alvarez le dio la victoria al Atlético de Madrid (3-2), que remontó un 1-2 en contra en los minutos finales para ganar finalmente 3-2 al Rayo Vallecano en encuentro de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid.