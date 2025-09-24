Julián Alvarez adelantó al Atlético en el minuto 15. Pep Chavarría empató para el Rayo (1-1) en el minuto 45. Alvaro García hizo el 1-2 en el minuto 78 en una acción validada por el VAR y Julián Alvarez empató 2-2 en el minuto 80. El propio Julián Alvarez obró la remontada en el minuto 88 de un bonito zurdazo desde fuera del área (3-2). EFE.
Un triplete de Julián Alvarez le da la victoria al Atlético (3-2)
Madrid, 24 sep (EFE).- Un triplete de Julián Alvarez le dio la victoria al Atlético de Madrid (3-2), que remontó un 1-2 en contra en los minutos finales para ganar finalmente 3-2 al Rayo Vallecano en encuentro de la sexta jornada de LaLiga EA Sports, disputado en el estadio Metropolitano de Madrid.
