0-1. Liga de Quito también gana en Sao Paulo y avanza a semifinales

El conjunto ecuatoriano se enfrentará en la próxima instancia del torneo al Palmeiras, que en la víspera eliminó al River Plate.

En el partido de este jueves en el estadio Morumbí, Liga de Quito lució bien atrincherado desde el comienzo, aguantó la embestida del Sao Paulo por lo menos durante la primera media hora de juego y empezó a mostrar los dientes cada vez que pudo en acciones de contraataque.

Justamente en una de esas consiguió el gol que abrió la cuenta, a los 41 minutos, cuando el colombiano Jeison Medina corrió veloz, le ganó el espacio al defensa Alan Franco y definió con un remate por abajo que mandó la pelota junto al palo izquierdo del arco cuidado por Rafael.

A sabiendas de que el 0-1 liquidaba sus posibilidades de clasificación, en el segundo episodio Sao Paulo se volcó en el campo del equipo ecuatoriano y dos veces alcanzó a cantar gol, pero en el primero hubo fuera de lugar de Luciano y en el segundo un choque entre el mismo atacante brasileño con el portero Valle.

El Sao Paulo intentó dar vuelta al partido una y otra vez, pero no tuvo contundencia y su libreto fue predecible y fácil de memorizar para los valientes jugadores del conjunto ecuatoriano.