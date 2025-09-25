Joan García salió del área para cortar un balón largo dirigido a Rondón, pero en su intento de dar continuidad a la jugada acabó entregando el esférico a Reina. El mediocentro oviedista, con una volea de primeras, superó por alto a toda la defensa y convirtió el 1-0 que desató la euforia en el Carlos Tartiere.
1-0. Un gol de Reina pone al Oviedo por delante al descanso
Oviedo (España), 25 sep (EFE).- Un tanto firmado por Alberto Reina, tras un error del guardameta barcelonista Joan García, puso en ventaja al Real Oviedo frente al Barcelona (1-0, min.33) en el primer tiempo.
