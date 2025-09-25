2-1. La U de Chile avanza a semifinales y se cita con Lanús

Redacción Deportes, 25 sep (EFE).- Un gol a los 5 minutos del delantero Lucas Assadi y otro del centrocampista Javier Altamirano en el 51 catapultó este jueves a Universidad de Chile a las semifinales de la Copa Sudamericana con un triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.