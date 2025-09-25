2-1. La U de Chile avanza a semifinales y se cita con Lanús

La serie, que llegó hoy al decisivo partido de vuelta de los cuartos de final igualada por el 0-0 de la semana pasada en Lima, ha puesto a la formación chilena en ruta de colisión con Lanús en las semifinales.
Assadi, de 21 años, y Altamirano, de 26, hacen parte de la nueva generación promovida en la U por el entrenador argentino Gustavo Álvarez y que hoy fue superior a la propuesta de su compatriota Néstor Gorosito desde el banquillo del equipo íntimo, que hoy descontó en el minuto 64 con tanto de Erick Castillo.
En semifinales, Universidad de Chile recibirá a Lanús el 22 de octubre y la serie se definirá en el Néstor Díaz Pérez el día 29.