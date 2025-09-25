Fútbol Internacional

2-1. La U de Chile avanza a semifinales y se cita con Lanús

Redacción Deportes, 25 sep (EFE).- Un gol a los 5 minutos del delantero Lucas Assadi y otro del centrocampista Javier Altamirano en el 51 catapultó este jueves a Universidad de Chile a las semifinales de la Copa Sudamericana con un triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

Por EFE
25 de septiembre de 2025 - 23:30
/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2349

La serie, que llegó hoy al decisivo partido de vuelta de los cuartos de final igualada por el 0-0 de la semana pasada en Lima, ha puesto a la formación chilena en ruta de colisión con Lanús en las semifinales.

Assadi, de 21 años, y Altamirano, de 26, hacen parte de la nueva generación promovida en la U por el entrenador argentino Gustavo Álvarez y que hoy fue superior a la propuesta de su compatriota Néstor Gorosito desde el banquillo del equipo íntimo, que hoy descontó en el minuto 64 con tanto de Erick Castillo.

En semifinales, Universidad de Chile recibirá a Lanús el 22 de octubre y la serie se definirá en el Néstor Díaz Pérez el día 29.

Enlace copiado