Aitana Bonmatí: "Si pensase en ganar el cuarto Balón de Oro, estaría perdiendo el foco"

El premio, logrado por tercer año consecutivo, le reafirma como la mejor futbolista del planeta y la convierte en la primera jugadora de la historia en lograr el triplete en este galardón.

Y es que, en categoría masculina, solo han logrado ganar tres Balones de Oro consecutivos el argentino Leo Messi y el francés Michel Platini. Aunque ella insiste en que este galardón es "la consecuencia de un trabajo colectivo" y que si pensase en ganar el cuarto estaría "perdiendo el foco".

"El primero -el más especial- sí que me dijeron con anterioridad que lo había ganado y pude prepararme el discurso con antelación. Pero, tanto el del año pasado como este, ha sido inesperado. Este año era evidente que la cosa estaba muy igualada y ha sido el primero en el que no me preparé ningún discurso, porque no quería crearme expectativas".

"Ganar tres Balones de Oro consecutivos es un hecho histórico muy difícil de conseguir, porque tengo una autoexigencia muy elevada, de no bajar nunca el listón, de mantener la motivación intacta, y eso hace muy duro mi día a día. Nunca he vivido los Balones de Oro con euforia, sí con alegría y orgullo y con mucha naturalidad. En los últimos años hemos tenidos muchos premios, tanto individuales como colectivos, y parece que eso forma parte de la normalidad, pero hay muchas sacrificio, sufrimiento y esfuerzo detrás".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"El inicio de la temporada pasada, sobre todo los dos o tres primeros meses, fue malo a nivel personal porque me sentía fundida. Llevo muchos años a un alto nivel y no he tenido -toquemos madera- lesiones importantes. Por tanto, creo que soy la jugadora del mundo que más partidos ha jugado en los últimos cinco o seis años sin parar. Hubo un momento que me pregunté qué motivación tenía, pero pude darle la vuelta".

"Personalmente no me ha cambiado ni la primera ni la segunda ni tampoco me cambiará la tercera vez que gano el Balón de Oro. Mi esencia sigue siendo la misma, pero ahora soy una Aitana más madura, con más experiencia, sobre todo en este tipo de eventos. Pero tengo una personalidad muy firme y muy fuerte y eso me ayuda mucho a saber quien soy y lo que quiero mostrar de mí y un entorno muy positivo que nunca ha cambiado y me hace tener los pies en el suelo".

"Gane uno, dos o tres Balones de Oro, siempre he sentido esa responsabilidad. Me gusta cogerla, porque nos hemos convertido en referentes mundiales para toda una sociedad. Más allá de lo que hacemos en los terrenos de juego, tenemos una voz muy importante que llega a muchas casas y mucha gente se mira en nosotros".

"Continúo trabajando para mejorar el chute exterior. Soy una jugadora que no tengo tanto la portería entre ceja y ceja y, a veces, tengo la oportunidad de chutar rápido y me entretengo con un regate o haciendo un recorte. Quiero mejorar en este tipo de situaciones de cara a puerta".

"En mi día a día, no me pongo como objetivo ganar el Balón de Oro, porque estaría perdiendo el foco. Lo importante es ganar los títulos colectivos, tanto con el Barça como con la selección. El Balón de Oro es una consecuencia del trabajo colectivo de toda la temporada".

"En casa no quiero tener los trofeos, porque no quiero levantarme y verlos cada día; no les daría suficiente valor. Estoy pendiente de que salga un proyecto de museo en Ribes, mi pueblo, porque allí tengo mis raíces. Quiero compartir mi historia, explicar todo el proceso que me ha llevado hasta aquí, y no hay mejor lugar para hacerlo".