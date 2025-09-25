Albiol titular, Cuadrado expulsado y el Pisa eliminado de Copa Italia

Roma, 25 sep (EFE).- El Pisa quedó eliminado este jueves de la Copa Italia al caer ante el Torino (1-0) en un partido igualado y tenso, marcado por la expulsión del colombiano Juan Cuadrado y que significó el debut del español Raúl Albiol.