Apartan a 6 jugadores del Pasto colombiano supuestamente involucrados en amaño de partidos

El directivo señaló en una rueda de prensa que denunciará ante la Fiscalía a los futbolistas, cuya identidad no ha sido revelada, porque hay "un mayor porcentaje de pruebas, de sospecha, de posibilidades" sobre la implicación de algunos jugadores en la trama.

"No podemos permitir, ni por sospecha, lo que hoy muy posiblemente está pasando", expresó Casabón, quien señaló que esta semana recibió "pruebas suficientes de que eso venía pasando" en el Deportivo Pasto.

El directivo señaló que le advirtieron que tuviera cuidado, que "va a ser peligroso" denunciar lo que supuestamente ocurre en su club, porque "es una mafia grande la que maneja este tema".

"No tengo el más mínimo miedo de denunciar, como lo voy a hacer apenas salga de este recinto", expresó Casabón.

El 29 de abril pasado, el Boyacá Chicó denunció que varios de sus jugadores estaban recibiendo amenazas de muerte después de que un futbolista denunciara que los estaban llamando para "ofrecerles arreglar el resultado" del partido que empataron 0-0 con el Independiente Santa Fe.

Por esa razón, tres jugadores del club fueron retirados del plantel y el equipo llevó el caso a la Justicia.