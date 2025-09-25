Dro y el portero Eder Aller, novedades en la convocatoria del Barça para duelo ante Oviedo

Dro sustituye en la lista a Fermín López, que acabó lesionado el último partido ante el Getafe, y Aller ocupará la plaza como tercer portero de Diego Kochen, convocado con la selección de Estados Unidos para disputar el Mundial sub-20 que se disputa desde este sábado en Chile.

Para el duelo ante el conjunto asturiano, el técnico del Barcelona, Hansi Flick, tampoco podrá contar con el portero Marc-André ter Stegen, el defensa Alejandro Balde, el centrocampista Pablo Paéz Gavira 'Gavi' y el delantero Lamine Yamal, quiene siguen lesionados.

Así, la convocatoria la integran estos 22 jugadores: Joan García, Szczesny, Eder Aller (porteros); Araujo, Cubarsí, Gerard Martín, Christensen, Kounde, Eric García, Jofre Torrent (defensas); De Jong, Casadó, Pedri, Olmo, Marc Bernal, Dro (centrocampistas); y Lewandowski, Raphinha, Rashford, Ferran, Roony y Toni Fernández (delanteros).