El Atalanta renombra su estadio como New Balance Arena

"Tras convertirse en patrocinador oficial y proveedor de equipaciones del Atalanta al comienzo de la temporada 2025/26, New Balance adquirirá ahora los derechos del nombre del histórico estadio del club en Bérgamo. A partir de hoy, el Stadio di Bergamo pasará a llamarse New Balance Arena", informó este jueves el club italiano en un comunicado.

El estadio es propiedad del Atalanta desde 2017, condición poco habitual en Italia, donde equipos como el Nápoles, el Inter, el Milan, el Roma o el Lazio, entre otros muchos, juegan en estadios propiedad de los ayuntamientos de las respectivas ciudades.

La marca estadounidense New Balance sustituyó a la española Joma, que desde 2017 y hasta 2025 fue el patrocinador oficial de la 'Dea'.