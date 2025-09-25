El Roma rompe el récord de victorias en Liga Europa

No pudo comenzar de mejor manera la andadura de Gian Piero Gasperini en competición europea, la misma que ganó en 2024 con el Atalanta. Dos goles de sus defensas, del costamarfileño Evan Ndicka y del italiano Gianluca Mancini, certificaron una victoria importante y que marcó un nuevo récord.

Ningún equipo ha ganado más en esta competición, ya sea como Copa de la UEFA o Liga Europa. Ni siquiera el Sevilla, rey de la misma con 7 títulos, ha ganado tanto. El combinado hispalense acumula 92 triunfos. El Villarreal y el Athletic Club completan el podio español con 77 y 72, respectivamente.

Pese a ser el equipo que más veces ha ganado en esta competición, el Roma nunca ha levantado el título. En su palmarés europeo sólo figuran dos títulos: la Copa de Ferias de 1961, torneo que precedió a la Copa de la UEFA hasta 1971, y la Liga Conferencia de 2022.

En 2023, el Roma del portugués José Mourinho alcanzó la final de la Liga Europa en Budapest, perdida precisamente ante el Sevilla en la tanda de penaltis. Antes, sólo en 1991 llegó a otra final de Copa de la UEFA, perdida ante el Inter en una eliminatoria que se disputó con ida y vuelta.

El Roma, cuya primera participación en Copa de la UEFA data de 1975, es el tercer equipo con más partidos en la historia de la competición con 187 encuentros, superado solo por los 191 del Inter y los 203 del Sporting de Portugal.