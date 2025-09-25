Jude Bellingham, nuevo embajador de Laureus

Después de su reaparición el sábado pasado en el partido de LaLiga ante el Espanyol, tras un tiempo de baja por una operación de hombro en verano, Bellingham participó en una actividad del programa Fútbol Más en Madrid con 20 niños, que llevaron a cabo actividades diseñadas para fomentar la confianza y el trabajo en equipo, según anunció el movimiento Laureus este jueves.

Fútbol Más, que emplea el fútbol para promover el bienestar mental, la inclusión y el liderazgo entre los jóvenes, es uno de los más de 300 programas deportivos en más de 40 países que cuentan con el apoyo de Laureus Sport for Good, que utiliza el poder único del deporte para aportar esperanza, resiliencia y cambio sistemático desde su fundación hace más de 25 años.

Tras gana el premio revelación de Laureus en 2024 y recogerlo de manos del tenista español Carlos Alcaraz, Bellingham dijo sentirse "orgulloso" de convertirse en embajador de Laureus y unirse "a un movimiento global de deportistas que quieren marcar la diferencia, utilizando su posición para inspirar y apoyar a los jóvenes de todo el mundo".

"Todos creemos en la misión que Nelson Mandela encomendó a los deportistas: que el deporte tiene el poder de cambiar el mundo. El deporte ha cambiado mi vida, y este es el momento perfecto para unirme al equipo Laureus. Laureus Sport for Good demuestra que, más allá del terreno de juego, el deporte es una herramienta para fomentar la confianza, la resiliencia y cambiar la vida de los jóvenes de todo el mundo", añadió.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El madridista, de 22 años, destacó que la sesión con los niños de Fútbol Más "ha sido un gran ejemplo del poder del deporte en acción". "Los niños están aprendiendo habilidades para la vida a través del fútbol —confianza, respeto, trabajo en equipo— y eso es algo que quiero ayudar a promover con Laureus. Espero que esto sea solo el comienzo de un largo viaje juntos", agregó.

Con su papel de embajador, Bellingham se une a futbolistas como Luis Figo, Ruud Gullit, Alessandro Del Piero, Paulo Dybala, Juan Mata, Georgia Stanway o el excapitán del Real Madrid Raúl González, quien aseguró que además de "un gran futbolista" el jugador inglés también "es un modelo a seguir".

"La camiseta número 5 del Madrid con el nombre de ‘Bellingham’ la llevan niños no sólo de esta ciudad, sino de todo el mundo, y su decisión de elegir Laureus demuestra que se toma muy en serio esa responsabilidad. Su madurez, sus valores y su deseo de devolver lo que ha recibido lo convierten en la persona perfecta para Laureus", apuntó.