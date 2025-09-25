Jugadores de Once Caldas celebraron antes y español Rabanal destaca seriedad de su equipo

Una secuencia gráfica de EFE muestra al goleador del torneo, Dayro Moreno, y sus compañeros Michael Barrios y Jorge Cardona sobre el vehículo, con el torso desnudo y danzando en el trayecto hacia el estadio Palogrande.

El trayecto lento del autobús del Once Caldas fue seguido a ambos lados de la calle por decenas de eufóricos hinchas del club de Manizales, quienes como los jugadores parecían dar por segura la clasificación a las semifinales después de haber derrotado en Quito el 17 de septiembre a Independiente del Valle con un doblete de Moreno, quien un día antes cumplió 40 años.

En la cancha el partido resultó muy difícil para el conjunto local, que se encontró con un rival ecuatoriano sólido en defensa, rápido al contragolpe y amenazante en el juego aéreo.

Por esta vía los pupilos del entrenador español Javier Rabanal silenciaron el estadio Palogrande en los minutos 27 y 51.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La fórmula fue idéntica: pase englobado del centrocampista Junior Sornoza y gol de cabeza del delantero Michael Hoyos.

La victoria a domicilio por 0-2 en el tiempo reglamento llevó la serie a una tanda de penaltis que ganaron los de Rabanal por 4-5.

Tras el partido, Rabanal dijo a periodistas: “Al final estas cosas son así. Personalmente, no me gusta celebrar antes de que se consiga. Me contaron que ellos venían celebrando y al final nosotros hemos estado más serios y nos lo hemos llevado”.

En el vestuario de Independiente del Valle se hicieron imágenes de las celebraciones de los jugadores y algunos de ellos imitaron con ironía el estilo de baile del colombiano Dayro Moreno.

Andrés Larriva, gerente de Independiente del Valle, destacó la ambición de los ecuatorianos y restó importancia a lo que hicieron los jugadores rivales, influenciados tal vez por no estar hace varios años en esas instancias.

"Independiente del Valle demostró que tenía mas ganas y podía jugar mejor", afirmó.

Diversos sectores de la prensa deportiva colombiana coincidieron en criticar por poco profesional la actitud de algunos jugadores del equipo caldense, conocido como Blanco Blanco, y apuntaron contra el entrenador Hernán Darío Herrrera por no haber impedido las manifestaciones desbordadas de sus jugadores.