Julian Alvarez-Mbappé, Modric-De Bruyne y la jornada en 5 focos

- Sábado 27 de septiembre. 14.00 GMT. Crystal Palace-Liverpool.

Sólo el Crystal Palace ha sido capaz de doblegar esta temporada al Liverpool. El único equipo. El pasado 10 de agosto, en la Community Shield, el conjunto londinense derribó todos los pronósticos y superó al vigente campeón de la Premier, al bloque que más ha invertido en fichajes en este verano, en la tanda de penaltis: 5-4. La sorpresa del año.

No ha vuelto a perder el Liverpool desde entonces. Ni en la ‘Premier League’, de la que es un líder incontestable, el único con el pleno de 15 puntos; ni en la Liga de Campeones, en la que se impuso en la primera jornada al Atlético de Madrid; ni en la Copa de la Liga, con el apurado 2-1 al Southampton con el que se clasificó para los octavos de final.

- Sábado 27 de septiembre. 14.00 GMT. Chelsea-Brighton.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Chelsea sufre dudas. No ha ganado ninguna de las dos últimas jornadas. Ni contra el Brentford (2-2) ni contra el Manchester United (2-1). En ninguno de los dos encuentros anotó algún tanto Joao Pedro, el goleador de las dos únicas victorias en esta edición de la ‘Premier’ del grupo dirigido por Enzo Maresca, distanciado a siete puntos del liderato.

Lo necesita el Chelsea, como también lo echa de menos el Brighton, con una única victoria en las primeras cinco citas y con un empate en la jornada más reciente ante el Tottenham. Durante su etapa en el estadio Amex, Joao Pedro firmó 30 goles, diez de ellos en el último curso, antes de su traspaso por 63,7 millones rumbo a Stamford Bridge.

- Sábado 27 de septiembre. 14.15 GMT. Atlético de Madrid-Real Madrid.

El derbi entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid marca el paso en LaLiga española, con el choque entre Julián Alvarez contra Kylian Mbappé, autor de once goles ya en este curso entre su equipo y su selección. La supervivencia del conjunto dirigido por Diego Simeone en la competencia por el título, a nueve puntos del liderato del club blanco, frente al pleno de puntos del bloque de Xabi Alonso.

Pero ni siquiera así tiene garantizada la primera plaza el Real Madrid al término de la jornada como pierda en el Metropolitano, a donde lo desafía el Atlético de Madrid, entusiasmado por su remontada final contra el Rayo Vallecano de este miércoles, con tres goles de Julián Alvarez, pero alertado por los vaivenes, sobre todo defensivos, que exponen todas sus dudas.

- Sábado 27 de septiembre. 16.00 GMT. Juventus-Atalanta.

El pasado 9 de marzo, el Atalanta goleó por 0-4 al Juventus en Turín. Una victoria ruidosa, incontestable, con los goles de Mateo Retegui, Merten de Roon, Ademola Lookman y Davide Zappacosta. Thiago Motta, su entrenador entonces, fue destituido dos semanas después. El equipo de Bergamo inició su recorrido hacia la Liga de Campeones.

Seis meses después, el Juventus es segundo en la clasificación, a dos puntos de la cima del Nápoles. La pasada jornada perdió el ritmo del liderato con un empate con el Hellas Verona que exige una reacción ahora contra el Atalanta, al que además sólo aventaja en dos puntos. El equipo ‘neroazzurro’ es quinto y también está aún invicto en esta Serie A.

- Domingo 28 de septiembre. 18.45 GMT. Milan-Nápoles.

Derrotado en casa en la primera jornada por el Cremonese, el Milan ya ha reaccionado. Sus tres triunfos consecutivos son una demostración, todos ellos imbatido y el más reciente con la autoridad de un 0-3 contra el Udinese. El equipo ‘rossonero’ ya es tercero, a tres puntos del liderato del Nápoles, al que prueba este domingo en San Siro.

El bloque de Antonio Conte, el vigente campeón y el primero de la tabla, es el único que lo ha ganado todo en la Serie A. Nadie sigue su imponente ritmo. Habrá, además, un duelo de leyendas del fútbol aún en activo: Luka Modric frente a Kevin De Bruyne. El croata suma un gol y dos asistencias. El belga ha anotado dos dianas.