Monchi no descarta volver al Sevilla, pero ahora sólo quiere "disfrutar como aficionado"

"Hoy el Sevilla está en buenas manos, con un gran director deportivo -Antonio Cordón- y un entrenador -el argentino Matías Almeyda- que ha sabido conectar con el equipo. Decir otra cosa sería injusto y una falta de respeto. Ahora voy a disfrutar del Sevilla como aficionado, algo que nunca había hecho", afirmó Monchi en una conferencia de prensa que ofreció en San Fernando, su localidad natal.

El que también fuera guardameta del Sevilla, de 57 años, destacó que "el Sevilla es como un hijo, igual que el San Fernando", en alusión al equipo de su ciudad y que, bajo el nombre de CD San Fernando 1940, ha sido fundado este verano con él como presidente.

Monchi argumentó que, si le plantean futuros dirigentes del Sevilla la posibilidad de volver, escucharía la propuesta, pero precisó que "tendría que ser compatible" con su actual compromiso con el San Fernando, al destacar que su idea es "cerrar un círculo vital" en su ciudad.

"Es cuadrar mi círculo de vida. Aquí empecé y aquí vuelvo. Quiero devolverle a San Fernando lo que me dio, con humildad, sentimiento y dedicación", subrayó el director deportivo, quien se refirió a su marcha del Aston Villa y relató que todos en el club entendieron que lo mejor "era buscar nuevos retos" y que ha sido "una salida muy consensuada y amistosa".

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy