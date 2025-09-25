Mourinho quiere "ayudar mucho" a Richard Ríos para que se vea "lo buen jugador que es"

"Veo motivos para ayudarlo mucho, para intentar sacar lo mejor de él, para no pedirle cosas que le cuesten", dijo Mourinho en la rueda de prensa previa al partido de este viernes contra el Gil Vicente por la Liga de Portugal.

"Veo razones para analizarlo mucho, estar muy cerca de él, para protegerlo al máximo -agregó-, y al mismo tiempo intentar que muestre lo bueno que tiene y que oculte lo menos bueno".

Ríos, de 25 años, llegó esta temporada al Benfica en uno de los fichajes más caros del club luso -que pagó unos 27 millones de euros al Palmeiras brasileño-, pero aún no ha logrado mostrar su mejor versión en Lisboa.

En referencia al precio de Ríos, el entrenador encarnado dijo que "cuando un jugador sale al campo, siempre lleva en la espalda una pegatina con los millones que se han pagado por su traspaso", por lo que no pretende "crear más presión" sobre el internacional colombiano.

Por el contrario, "voy a crear situaciones para que pueda aparecer y jugar mejor y que suban sus niveles de confianza", subrayó.

Tras empatar el martes contra el Rio Ave (1-1) en un partido aplazado, el Benfica regresa este viernes a su Estadio da Luz para enfrentarse al Gil Vicente en la séptima jornada de la Liga de Portugal, partido en el que, según Mourinho, Ríos será titular.