Nacional y Peñarol salen de casa en busca de puntos para seguir en la cima

El sábado, los dirigidos por Diego Aguirre visitarán a Cerro Largo en un encuentro enmarcado en la novena jornada del Torneo Clausura, que el Aurinegro lidera con 19 puntos.

No obstante, el viaje que deberán hacer será bastante más corto de lo previsto, porque el equipo de Danielo Núñez decidió no jugar en su estadio -ubicado a unos 400 kilómetros de Montevideo- y hacerlo en el Centenario de la capital.

También ese día, Liverpool recibirá a Boston River en el que promete ser uno de los encuentros más interesantes de la fecha.

El campeón del Torneo Apertura buscará una victoria en casa que le permita crecer en la Tabla Anual acumulada, donde es quinto.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Allí los cuatro primeros se clasifican a la próxima edición de la Copa Libertadores, mientras que los que ocupan un lugar del quinto al octavo puesto sellan un boleto a la Copa Sudamericana.

Por su parte, Boston River, escolta de Peñarol con 18 unidades, intentará conservar su invicto y ganar para seguir luchando por la primera posición.

Un día antes, Nacional visitará a Juventud en un duelo con las mismas características que el que disputará su máximo adversario: el equipo del departamento (provincia) de Canelones eligió el Centenario para disputar el encuentro y el Tricolor se ahorrará el viaje, aunque este sería solo de 30 kilómetros.

Los dirigidos por Pablo Peirano buscarán una victoria que les permita mantener o ampliar los seis puntos de ventaja sobre su más inmediato perseguidor en la Tabla Anual, que otorga ventaja deportiva a su ganador en las finales de la Liga Uruguaya.

Nacional también tratará de no perder pisada en el Clausura, donde está a tres puntos de Peñarol, misma cantidad de unidades que reclama en el Tribunal de Arbitraje Deportivo y que podría recuperar.

También el sábado, Danubio recibirá a Montevideo City Torque, River Plate visitará a Plaza Colonia y Miramar Misiones se enfrentará con Defensor Sporting.

Por otra parte, el Montevideo Wanderers-Cerro abrirá este viernes la novena fecha.

- Partidos de la novena jornada del Torneo Clausura uruguayo:

27.09: Liverpool-Boston River, Cerro Largo-Peñarol.

28.09: Danubio-Montevideo City Torque, Juventud-Nacional, Plaza Colonia-River Plate, Miramar Misiones-Defensor Sporting.