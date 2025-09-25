Palladino abre la puerta de su próximo cuerpo técnico a Bove

"Realmente espero que vuelva a jugar. Edo vive por el fútbol y debe darlo todo para volver. Pero incluso si no fuera así, él sabe que mañana tendrá un puesto seguro en mi equipo", aseguró el técnico en una entrevista con La Gazzetta dello Sport.

Palladino entrenaba a la 'Fiore' aquel 1 de diciembre en el que Bove cayó desplomado al suelo, incosciente, culpa de un fallo cardíaco que obligó a su traslado de urgencia al hospital.

"Fue un shock. Correr el riesgo de perder para siempre una parte de nosotros fue terrible y en el vestuario había quienes ya ni siquiera querían entrenar", explicó.

Bove recuperó la consciencia y días después le fue implantado un desfibrilador subcutáneo que le impide volver a jugar en Italia, por la exigente normativa médico-deportiva, tal y como le pasó al danés Christian Eriksen, que no pudo continuar en el Inter de milán tras sufrir un episodio similar en la Euro 2020.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Por suerte, un milagro salvó a Edo, pero luego fue necesario un delicado trabajo psicológico para volver a empezar todos juntos. Y aquí Bove fue simplemente fantástico: venía al Viola Park, nos animaba, siempre estaba con nosotros. Para mí se ha convertido en como un hermano pequeño", apuntó.

Bove jugó esa temporada en la 'Fiore', pero tiene contrato con el Roma hasta 2028. La última vez que jugó un partido fue ese 1 de diciembre, hace casi 1 año.

Por su parte, Palladino, que dimitió como entrenador de la 'Fiore' de manera sorprendente en mayo, tras haber renovado su contrato hasta 2027, se encuentra sin equipo, aunque trabaja para aprovechar una nueva oportunidad tras su buen trabajo tanto en Monza, equipo que descendió tras su marcha, y 'Fiore', con la que llegó a semifinales de Liga Conferencia.

"Estudio inglés, voy al estadio y, junto con mi equipo, analizo todos los partidos de la Serie A: debemos estar preparados", señaló.