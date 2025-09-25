Universidad de Chile se cita con Lanús e IDV con Mineiro en las semifinales

Universidad de Chile selló este jueves el último visado expedido en los cuartos de final al imponerse por 2-1 al Alianza Lima en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, de la ciudad de Coquimbo.

En el camino hacia las finales quedaron en la cuneta Fluminense, Bolívar, Once Caldas y Alianza Lima.

El título de la vigésima cuarta edición de la Copa Sudamericana se disputará el 22 de noviembre en Asunción.

Universidad de Chile (CHI) - Lanús (ARG)

Independiente del Valle (ECU) - Atlético Mineiro (BRA)

Lanús (ARG) - Por definirse

Atlético Mineiro (BRA) - Independiente del Valle (ECU)

Un gol a los 5 minutos del delantero Lucas Assadi y otro del centrocampista Javier Altamirano en el 51 catapultó este jueves a Universidad de Chile a las semifinales de la Copa Sudamericana con un triunfo por 2-1 sobre Alianza Lima en el Estadio Francisco Sánchez Rumoroso de Coquimbo.

La serie, que llegó hoy al decisivo partido de vuelta de los cuartos de final igualada por el 0-0 de la semana pasada en Lima, ha puesto a la formación chilena en ruta de colisión con Lanús en las semifinales.

Assadi, de 21 años, y Altamirano, de 26, hacen parte de la nueva generación promovida en la U por el entrenador argentino Gustavo Álvarez y que hoy fue superior a la propuesta de su compatriota Néstor Gorosito desde el banquillo del equipo íntimo, que hoy descontó en el minuto 64 con gol de Erick Castillo.

En semifinales, Universidad de Chile recibirá a Lanús el 22 de octubre y la serie se definirá en el Néstor Díaz Pérez el día 29.

Independiente del Valle se clasificó este miércoles a las semifinales de la Copa Sudamericana, instancia en la que se medirá con Atlético Mineiro, al imponerse en una tanda de penaltis por 4-5 al Once Caldas luego de vencerle por 0-2 en el tiempo reglamentario.

La fórmula Júnior Sornoza en el rol de asistidor y Michael Hoyos letal en los cabezazos al fondo de la red minó la resistencia del equipo colombiano en los minutos 27 y 51.

La victoria por 0-2 en el estadio Palogrande de Manizales fue la venganza del club ecuatoriano a la victoria con idéntica ventaja que Once Caldas sacó el 17 de septiembre en su visita a Quito.

Un cabezazo de Bernard le dio el triunfo in extremis el miércoles al Atlético Mineiro ante el Bolívar boliviano y el pase al Galo a las semifinales al ganar por 1-0 en el minuto 91.

Gustavo Scarpa envió un centro al área que Bernard aprovechó para convertir de cabeza el tanto que puso a celebrar a los hinchas del Mineiro, club que dirige el argentino Jorge Sampaoli, en el estadio Arena MRV de Belo Horizonte.

En el encuentro de ida en La Paz habían empatado 2-2.

Con un gol de Dylan Aquino, de 20 años, Lanús igualó 1-1 el martes en su visita al Fluminense y avanzó a las semifinales en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.

El empate le bastó al Granate que dirige Mauricio Pellegrino, pues en la ida de los cuartos de final se impuso por 1-0 en casa.

Lanús, campeón de la Copa Sudamericana en 2013, se medirá en 'semis' con Universidad de Chile, mientras que en el Flu renunció del banquillo Renato Gaúcho tras la eliminación y en su lugar llegó el entrenador argentino Luis Zubeldía.