Xabi Alonso, tercera visita al Metropolitano y su primer derbi como entrenador

Dicho partido en Lisboa, marcado por el gol de Sergio Ramos en el minuto 93 para forzar una prórroga en la que acabó imponiéndose con autoridad el Real Madrid (4-1) se lo perdió el actual técnico del Real Madrid por acumulación de tarjetas, en una normativa que cambió tras dicha edición. Y, aun así, fue protagonista.

El por entonces centrocampista, vestido de traje, saltó a la banda y corrió hasta el córner para celebrar con sus compañeros el 2-1 de Gareth Bale en la prórroga. Imágenes que mostró el Real Madrid durante su presentación como entrenador el pasado 26 de mayo, sacándole una sonrisa.

Un duelo en el que no participó, pero sí lo hizo en 16 derbis. Nueve de ellos en Liga, con ocho victorias y un empate; cinco en Copa del Rey, con cuatro victorias y una derrota -en la final disputada en el Santiago Bernabéu en 2013-; y dos en la Supercopa de España de 2014, con empate y derrota, por lo que el título se lo llevó el Atlético de Madrid.

Enfrentamientos en los que marcó un gol y dio una asistencia -en el mismo partido, en la victoria 3-2 del 28 de marzo de 2010-y vio seis cartulinas amarillas.

Además, Xabi Alonso se ha enfrentado al Atlético de Madrid en otras diez ocasiones: cuatro con la Real Sociedad, tres con el Bayern de Múnich, dos con el Liverpool y una con el Eibar, en Segunda División, durante la temporada 2000-2001.

En total, un balance de 26 partidos, 16 ganados, cinco empates y cinco derrotas.

Enfrentamientos contra el Atlético de Madrid que también ha vivido en su aún corta etapa como entrenador, con un balance de un empate y una derrota.

El primero, un 2-2 con buen sabor de boca para Xabi Alonso en su primer mes en la élite. Tras fichar por un Bayer Leverkusen en puestos de descenso y en mala situación en la ya antigua fase de grupos de la ‘Champions’ el 5 de octubre de 2022, el 26 de ese mismo mes visitó el estadio Metropolitano para una última jornada en la que Atlético de Madrid y Bayer se jugaban la tercera plaza del grupo que daba acceso a la Liga Europa.

Los de Simeone necesitaban sumar los tres puntos, mientras que cualquier otro resultado le valía a los alemanes. Y el encuentro acabó con un empate a dos tras un final de infarto, en el que Yannick Carrasco falló un penalti en el minuto 99, con dos rebotes posteriores que ni Saúl ni Reinildo pudieron convertir en gol.

El segundo, y último, enfrentamiento como entrenador de Xabi Alonso con el Atlético de Madrid llegó la pasada temporada, el 21 de enero de 2025, también en el estadio Metropolitano.

Un partido de alta intensidad y de otro final en el alambre.

Pablo Barrios fue expulsado en el minuto 23, Piero Hincapié puso el 0-1 antes del descanso tras una primera parte de claro dominio del Bayer Leverkusen, con un 66 % de posesión y diez remates. Sin embargo, el Atlético de Madrid resistió y acabó llevándose el partido.

Un doblete de Julián Álvarez, en los minutos 52 y 90, y la expulsión de Hincapié en el 76, fueron protagonistas de una segunda parte trepidante en un estadio Metropolitano que aguarda este sábado la tercera visita de Xabi Alonso como entrenador, pero esta vez en un duelo aún de mayor envergadura, al tratarse de un derbi entre Atlético de Madrid y Real Madrid.

Partido clave en la temporada de ambos equipos. Con el Atlético de Madrid llegando tras una victoria agónica ante el Rayo Vallecano y el Real Madrid con pleno de triunfos en sus siete partidos.