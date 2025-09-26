Almeida: “Voy a ayudar mucho al Valencia; este año podemos hacer cosas bonitas”

“Estoy muy feliz. Es una recompensa por todo el trabajo. Me da más motivación para seguir trabajando. He trabajado mucho por estar aquí y continuar creciendo. Voy a seguir, intentar mejorar, ser mejor jugador, alegrar a los valencianistas y ayudar al Valencia”, dijo en declaraciones al club.

En ese sentido, el futbolista también dijo que está tranquilo: “Sé de mi calidad y de mi valor. Voy a ayudar mucho al equipo y sé que el entrenador confía mucho en mí. Siento que soy importante para mis compañeros y no tengo dudas de que voy a ayudar mucho al equipo”.

“Soy un jugador de equipo. Quiero mejorar en el último tercio del campo e intentar devolver al Valencia dónde debe estar. Vine al Valencia CF con mucha ilusión, espero poder disfrutar más este año, estar arriba peleando por cosas bonitas, ese es mi reto. Soy un jugador ambicioso”, apuntó Almeida.

Por otro lado, el centrocampista también habló de los fichajes y de la figura de Carlos Corberán.

“Han venido muchos jugadores, tenemos mucha calidad, más opciones y todos juntos podemos aportar mucho más”, dijo sobre las nuevas incorporaciones, mientras que del técnico dijo que “su mensaje es muy claro, todos los días debemos entrenar muy fuerte, la exigencia es máxima y solo así podemos mejorar. Tenemos que ir partido a partido”.

Por último, Almeida reconoció que “desde el primer día” es un apasionado de la ciudad y valoró la importancia de Mestalla. “Es diferencial, es un jugador más. Nos dan fuerza, ganas y nos empujan para conseguir la victoria. Son una ayuda muy grande”, finalizó.