Almeyda: "Un rival difícil con un terreno de juego diferente a los demás"

Sin embargo, Almeyda ha añadido que este Rayo dispone de "muy buenos jugadores, bien entrenados" que le "dan batalla a cualquiera", por lo que conforman "un buen equipo" al que el Sevilla podrá ganar si "evita los errores" del último partido y continúa la senda del "crecimiento en el sentido del aprendizaje".

"Contra el Villarreal, tendríamos que hacer faltas tácticas en sus goles. Estamos en un proceso, que es ir acomodando un montón de cosas. No se logra todo tan rápido. Hubo cosas buenas y también estuvimos demasiado ingenuos. El segundo gol llegó en el minuto 86, ahí debe de estar el partido terminado", añadió el técnico bonaerense.

El preparador sevillista se refirió al central portugués Fabio Cardoso, único fichaje estival que aún no ha debutado, porque "no hizo pretemporada", trabaja con "un plan especial y ahora está en la lucha" por ganarse minutos, aunque "sin amistosos, le va a llevar un tiempo más de trabajo" estar en condiciones de jugar.

A Almeyda lo satisfacen "las buenas sensaciones" que ofrece su equipo pero sabe que "la gente no es tonta, quiere resultados", que es lo que busca pese a que "en estos seis partidos nunca" ha visto que el Sevilla "haya sido superados ampliamente por el rival" pero insistió en que "nadie quiere perder puntos".

Eso si, el entrenador se ha felicitado por haber "encontrado un grupo de luchadores" a los que va "a seguir inyectando adrenalina" porque los sevillistas vienen de "dos años malos en los que metiditos ahí atrás, casi se van a Segunda división", de modo que a él lo "han contratado para buscar otro camino".

Matías Almeyda mantiene toda su confianza en el delantero nigeriano Akor Adams, que "viene de una lesión" pero contra el Villarreal "tuvo que jugar 90 minutos y no llegó un juego limpio para él" pero aseguró que "tiene un potencial enorme y hay que sacarle lo mejor".

Por último, el entrenador argentino alabó al atacante belga Adnan Januzaj, alguien que "ha jugado muy bien al fútbol", aunque "acá seguro que no" pero comentó que "en los entrenamientos, ve pases que otros no ven. Es verdad que físicamente no está como los demás" porque llevaba "muchísimo tiempo sin jugar" con asiduidad.

"Lo dieron por perdido y para mí los jugadores no están perdidos. Los buenos no se olvidan de jugar. El martes enseñó pinceladas de gente que ve otro fútbol. Se está esforzando dentro de la cancha y fue ejemplo fuera de la cancha. Renunció a la parte económica porque quiere estar. Y como quiere estar, vamos a aprovecharlo", concluyó Almeyda.