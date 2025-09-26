Atlético Nacional-Millonarios, un clásico con dos necesidades diferentes

El equipo de Medellín viene de vencer 1-2 al Unión Magdalena y está dirigido provisionalmente por el colombiano Diego Arias, quien ocupó la dirección técnica del club tras la salida del argentino Javier Gandolfi hace menos de dos semanas.

Los Verdolagas son quintos con 20 puntos, a cuatro del líder Atlético Bucaramanga, y saben que un triunfo los va a seguir acercando a los cuadrangulares semifinales.

Para este partido, Arias posiblemente recupere a una de las figuras del equipo, el extremo Marino Hinestroza, quien volvió esta semana a los entrenamientos tras superar un esguince en el tobillo izquierdo.

Igualmente contará con el resto de su nómina, que incluye a varios internacionales colombianos como el portero David Ospina, el central William Tesillo, el lateral Andrés Román, el centrocampista Jorman Campuzano, el creativo Edwin Cardona y el goleador Alfredo Morelos.

Millonarios, por su parte, viene de vencer 3-2 a Fortaleza el fin de semana anterior, pero sigue estancado en la mitad de la tabla, pues ocupa el puesto 12 con 14 unidades.

Por esa razón, el partido del sábado es clave porque una victoria puede acercar al equipo, dirigido por Hernán Torres, al octavo lugar y soñar con la clasificación a los cuadrangulares semifinales tras un flojo inicio de campeonato que llevó a la salida del entrenador David González a finales de agosto pasado.

Fortaleza, cuarto con 21 puntos, y Atlético Bucaramanga, líder con 25, son las dos sorpresas del campeonato y se enfrentarán este viernes en Bogotá con el objetivo de mantenerse en la parte alta de la tabla.

Los bogotanos, que vienen de perder 3-2 con Millonarios, no contarán para este partido y varios más con su goleador, el juvenil Emilio Aristizábal, ni con su portero titular Jordan García, quienes hace parte de la selección colombiana que disputará el Mundial sub-20 de Chile.

No obstante, el entrenador Sebastián Oliveros cuenta con el resto de los jugadores que incluye a los experimentados centrocampistas Jhon Velásquez y Andrés Ricaurte, de sobresalientes actuaciones en los últimos partidos.

Bucaramanga, entre tanto, apunta a alargar su buena racha de siete partidos sin perder, de los cuales ganó cinco y empató dos, pero no contará con su mejor jugador, el volante argentino Fabián Sambueza, a quien el entrenador Leonel Álvarez decidió darle descanso.

El estratega sí tendrá disponible el resto de su nómina que incluye al también argentino Luciano Pons, máximo goleador del torneo con siete goles; los experimentados centrales Carlos Henao y Jefferson Mena, y el portero Aldair Quintana.

26.09: Once Caldas-Boyacá Chicó y Fortaleza-Atlético Bucaramanga.

27.09: Deportivo Pereira-Unión Magdalena, Alianza-Llaneros, Deportes Tolima-Independiente Medellín y Atlético Nacional-Millonarios.

28.09: América-Envigado, Águilas Doradas-Deportivo Cali, Independiente Santa Fe-La Equidad y Junior-Deportivo Pasto.