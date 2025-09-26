Aubameyang y Murillo impulsan al Marsella hacia el liderato

Después de superar al PSG la pasada jornada, el equipo dirigido por Andrea Maldera mantuvo su impulso con otra victoria muy trabajada y que estuvo a punto de convertirse en un pinchazo. Las apariciones de Aubameyang (suplente hasta el minuto 58) y de Murillo, fue providenciales para el Marsella, que no podía permitirse otro pinchazo si quería convertirse en un verdadero candidato al título.

Así pasó en la primera jornada, derrotado por el Stade Rennais (1-0); también en la tercera, en la que cayó con el mismo resultado en su visita al Lyon; y ahora, en la sexta, se salvó de milagro, en el último suspiro, para colocarse en lo más alto de la Ligue 1

Y gracias a que Aubameyang y Murillo encontraron la inspiración en el último tramo del choque para responder al tanto inicial de Abdoul Ouattara, que al principio de la segunda parte aprovechó una mala salida de Geronimo Rulli y un resbalón de Balerdi para marcar a placer el tanto que durante muchos minutos dio ventaja al Estrasburgo.

Sin embargo, Aubameyang inició la remontada en el 78, cuando disparó contra el cuerpo del portero Mike Penders y él mismo recogió el rechace para establecer el empate. En el tiempo añadido, Murillo, con un zurdazo desde el punto de penalti, desató la euforia entre sus compañeros, que en unos segundos pasaron de la decepción a la gloria para postularse como un candidato reales a pelear por el título.

