Bordalás: "Vamos a tener que competir sin haber pasado las 72 horas mínimas"

El conjunto azulón volverá a disputar otra jornada de Liga este sábado a las 14:00 horas y su técnico lamentó el trato que está recibiendo su equipo con los horarios desde que comenzó la Liga.

"Está claro que no es lo que desearíamos. Lo comentó Soria (portero del Getafe, tras el choque ante el Alavés) en nombre de todos nosotros y del club. No es una excusa, es una evidencia que vamos a tener que competir sin haber pasado las 72 horas mínimas establecidos. En una plantilla como la nuestra que es corta de efectivos. El trabajo tiene que ser psicológico y recuperar a los chicos de este esfuerzo", dijo.

"Son muchos partidos seguidos. Viajes, no hay tiempo de nada. Vuelves a competir y no se cansan unicamente los jugadores, los técnicos también. Corregimos cada semana y reforzamos lo que se ha hecho bien. Eso es lo que hemos hecho en tiempo récord, reforzar lo que hemos hecho bien y corregir lo que se ha hecho mal. Ahora tenemos que enfrentarnos a un rival que compite a un nivel altísimo con buenos jugadores", agregó.

Sin embargo, dejó claro que esa situación con los horarios que vive el Getafe, no servirá como "excusa", aunque insistió en que es una "evidencia" que su equipo ha sufrido durante el arranque del curso problemas con los descansos entre partidos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Quizá nosotros, desde que ha empezado el campeonato, somos el equipo más perjudicado en ese sentido. Después de jugar contra el Celta tuvimos que jugar lunes y luego un viernes contra el Valencia. A partir de ahí, esta semana ha sido como ha sido. El Alavés tuvo un día más de descanso y el Levante también. Eso se nota siempre. Intentaremos que no se note y que el equipo dé su mejor versión", apuntó.

También habló sobre el Levante y agradeció los halagos de su entrenador, Julián Calero, que tuvo buenas palabras para Bordalás: "Valoro el trabajo de todos los entrenadores sin ningún tipo de excepción. También el del entrenador del Levante. Ha conseguido un ascenso. Sabe lo que cuesta. Es un hombre que se ha iniciado en las categorías inferiores. Hay que poner en valor todo ello. Le deseo lo mejor como entrenador. Los entrenadores tenemos que tener respeto porque es una profesión muy complicada y dura. Se agradece siempre".

Además, analizó a dos jugadores del Levante, Etta Eyong y Carlos Álvarez. Del primero, afirmó que desde que estaba en el Villarreal ha venido demostrando que es un buen futbolista y destacó del delantero que es "muy potente y fuerte y que da muestras de que quiere abrirse paso". Del segundo, afirmó que se ha adaptado muy rápido a la Primera División, "con mucho criterio".

"El Levante tiene muy buenos jugadores a pesar de ser un recién ascendido y va a ser un partido muy competido. Confiamos en el equipo. Somos conscientes de que tenemos que hacernos fuertes en casa e intentar sacar el mayor número de puntos", indicó.

"Tienen muchas virtudes y confiamos en nuestra mejor versión, en corregir lo que no hicimos bien en nuestro último partido en casa e impulsar lo que sí hicimos bien. Plena confianza en el equipo. Los chicos están con ganas y comprometidos y ojalá que podamos darle una alegría a nuestra afición, que estará apoyándonos con un buen ambiente", añadió.

Por último, se refirió al estado de forma de Borja Mayoral, de quien explicó que aún necesita alcanzar su mejor forma para encontrarse en plenitud: "Él lo sabe. Sabe que es importante. Lo sabe él y el cuerpo técnico. Hizo en su momento un gran esfuerzo y tiene que alcanzar su mejor versión para ayudarse a él mismo y al equipo. Confiamos plenamente en Borja Mayoral".