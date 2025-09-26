Calero vuelve a su segunda casa

Calero alcanzará la cifra de 50 encuentros al frente del Levante en un lugar especial que, como él mismo ha reconocido, ha frecuentado como espectador en multitud de ocasiones a lo largo de la última década. Tal vez por eso conoce muy bien al Getafe, a su entrenador y un no dudó en alabar después de las críticas que recibió por parte de Ferran Torres tras el choque ante el Barcelona: "Al que no le guste, que vea otros partidos", sentenció.

Ahora, Calero, después de caer ante el Real Madrid 1-4, está exclusivamente centrado en conseguir otra victoria. Sólo suma una en las primeras seis jornadas y tiene cierta necesidad de conseguir puntos con la urgencia de mejorar su nivel defensivo: con 13 goles en contra, es el segundo equipo más goleado de Primera División.

El entrenador madrileño cuenta con toda su plantilla para este partido y desplazará a Getafe a veinticinco futbolistas. En principio, los defensores Matías Moreno y Manu Sánchez regresarán al once inicial tras haber descansado en el choque del pasado martes frente al Real Madrid.

Con el tridente en ataque formado por Carlos Álvarez, Iván Romero y Etta Eyong, una de las incógnitas del once inicial de Calero estaría en el centro del campo, aunque con Arriaga todavía sin estar al cien por ciento podrían mantenerse Oriol, Olasa y Vencedor.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Mientras, el Getafe afronta la jornada bastante crítico con los horarios del campeonato. La segunda jornada jugó ante el Sevilla un lunes y después disputó la tercera contra el Valencia un viernes. Para enfrentarse al Levante, su entrenador, José Bordalás, recordó que su equipo no ha podido descansar las 72 horas mínimas establecidas ya que jugó a las 19:00 un miércoles y repetirá a las 14:00 un sábado.

El entrenador del conjunto madrileño considera que es uno de los equipos del torneo más perjudicado con los horarios. Sin embargo, dejó claro que eso no será una excusa para que el Getafe salga a ganar el choque y añada otros tres puntos a la decena que acumula en la clasificación.

Si los consigue se mantendría en la zona noble de la clasificación y podría dar continuidad a su buen arranque de la temporada. Y para ello, Bordalás deberá buscar a un delantero que acompañe al único puro que tiene en su plantilla: Borja Mayoral.

Sin Adrián Liso, convocado para disputar el Mundial sub-20, el compañero de Mayoral podría ser Álex Sancris, suplente la pasada jornada. Abu Kamara, titular, no rindió a un gran nivel y Bordalás podría sustituirle.

La otra novedad del Getafe podría estar en la defensa. Bordalás podría regresar a la línea de cinco con tres centrales y Domingos Duarte tiene opciones de salir de inicio. Juan Iglesias, en ese caso, sería el mayor damnificado y el resto del once, si no hay sorpresas, sería el mismo que empató 1-1 con el Alavés.

Getafe: Soria; Kiko Femenía, Djené, Abqar, Duarte, Diego Rico; Mario Martín o Javi Muñoz, Milla, Arambarri; Sancris y Borja Mayoral.

Levante: Ryan, Toljan, Unai, Matías Moreno, Manu Sánchez, Oriol, Vencedor, Olasa, Iván Romero, Carlos Álvarez y Etta Eyong.

Árbitro: Mateo Busquets (Comité Balear)

Hora: 12:00 GMT-----------------------------------------------------------------

- Clasificación: Getafe (7º, 10 puntos); Levante (17º, 4 puntos).

- El dato: el Levante ha ganado en cuatro ocasiones al Getafe en el Coliseum y siempre por el mismo resultado: 0-1. Lo consiguió en las temporadas 2012/13, 2014/15, 2017/18 y 2018/19. Además, Julián Calero cumplirá 50 partidos al frente del Levante.

. José Bordalás (Getafe): "Vamos a tener que competir sin haber pasado las 72 horas mínimas".

. Julián Calero (Levante): "El Getafe lo que hace es competir muy bien y sacar muchos puntos".

- Bajas: en el Getafe, Adrián Liso (convocatoria internacional) y Juanmi Jiménez (lesión).