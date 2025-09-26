Calero zanja la polémica con Vinícius y defiende el comportamiento de Elgezabal

El defensa levantinista desveló, al acabar el partido ante el Real Madrid (1-4), que mantuvo un enfrentamiento dialéctico con el delantero madridista Vinícius, según su versión provocado por el brasileño, y comentó que situaciones así no podían pasar por alto. En la retransmisión televisiva se vio al brasileño tocar la cara de Unai en una acción que no sentó bien al levantinista.

Calero explicó este viernes que ha charlado durante la semana con Unai para zanjar cualquier polémica. “Unai lo dejó muy claro, no va a hablar de eso porque es hacer protagonista a cosas que no queremos hacer protagonistas. Estamos tranquilos. Mi responsabilidad es que mis jugadores se comporten como futbolistas y personas, que reaccionen bien y que seamos un equipo competitivo y esa es mi obligación”, comentó.

“Hablé con Unai y estamos centrados en nosotros y queremos preocuparnos en mañana, en el partido, que es lo que realmente me preocupa. Que cada uno se preocupe de su casita, de barrer su parcela, que yo ya barro la mía porque si me meto a barrer la del vecino lo mismo me da un escobazo a mí”, agregó el entrenador del Levante.