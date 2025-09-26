Cole Palmer, baja hasta después del parón por fútbol de selecciones

"Preferimos ser conservadores con Palmer para que la lesión no vaya a más. Descansará las próximas dos o tres semanas hasta después del parón y veremos si esto le permite recuperarse al cien por cien. Es un dolor en la ingles. Con tantos partidos, esto puede pasar", explicó el técnico antes del encuentro frente al Brighton.

Palmer, que tuvo que ser sustituido a los 21 minutos del partido ante el Manchester United el pasado fin de semana, se perderá los duelos de Premier League frente a Brighton y Liverpool, así como el encuentro europeo ante el Benfica, dirigido por el exentrenador de los 'blues', José Mourinho.

El técnico italiano reconoció la importancia de Palmer en su esquema, pero insistió en que el equipo debe adaptarse: "Con Cole somos mejores, pero vamos a jugar con once y encontraremos una solución distinta. El año pasado ya tuvimos bajas contra el Brighton y supimos reaccionar. Haremos lo mismo ahora".

Sobre las alternativas en el once, Maresca declaró: "Buonanotte puede jugar en esa posición, aunque depende del rival y de cómo se defienda. Tenemos siete u ocho jugadores fuera y tenemos que adaptarnos".

