Deportivo Cuenca, Orense y Libertad por dos billetes al hexagonal final en Ecuador

Mientras, Independiente del Valle, Barcelona, Liga Deportiva Universitaria de Quito y la Universidad Católica ya se aseguraron en las fechas pasadas los otros billetes para el hexagonal final.

El cuadro cuencano, que tiene 46 puntos y más siete de diferencia de goles, visitará a la Católica en uno de los partidos decisivos de la jornada, de manera especial para el cuadro cuencano, que le ayudaría a salir de la crisis económica que arrastra en los últimos años.

El Orense, que también tiene 46 unidades, pero con más dos de diferencia de goles, recibirá a Emelec, para el que los puntos en disputa serán de vital importancia, pensando en el billete del segundo hexagonal para la Sudamericana de 2026.

Mientras, el Libertad, con 43 puntos, y más cinco de diferencia de goles, tiene grandes posibilidades para acceder al primer hexagonal, y el próximo domingo jugará de local contra Vinotinto, que en la fecha pasada goleó por 4-1 al Manta.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La modalidad de la actual Liga Pro señala que todos los equipos saldrán a la disputa de los dos hexagonales y del cuadrangular por el no descenso con los puntos con que cerrarán el próximo domingo la fase inicial del torneo.

El Independiente del Valle, con 63 puntos, ha sacado una ventaja de 10 unidades sobre Barcelona, que tiene 53, y Liga de Quito, que está tercero con 48, y que actualmente está más pendiente de las semifinales de la actual Libertadores contra el Palmeiras, de Brasil.

El equipo del Valle recibirá a Delfín, cuadro desesperado por zafarse de los últimos cuatro puestos de la tabla de posiciones, pues está con 30 unidades, seguido de Técnico Universitario, con 28 y el Vinotinto, con 27.

Por su parte, el Mushuc Runa y el Manta se quedaron sin opción del segundo hexagonal, pero estarán pendientes de cuáles serán los otros dos equipos que los acompañarán en la disputa del cuadrangular final, de entre Delfín, Técnico Universitario y Vinotinto.

- Partidos por la trigésima fecha de la Liga Pro de Ecuador:

- Sábado: Manta-Mushuc Runa; El Nacional-Mushuc Runa y Barcelona-Aucas.

- Domingo: Independiente del Valle-Delfín; Técnico Universitario-Liga de Quito; Libertad-Vinotinto; Orense-Emelec y Universidad Católica-Deportivo Cuenca.