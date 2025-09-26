Ekitike se libra de una multa de su equipo por su expulsión tras quitarse la camiseta

El futbolista francés, que ya tenía una amarilla, recibió la segunda al quitarse la camiseta celebrando el 2-1 contra el Southampton en la Copa de la Liga. Una acción que ha sido calificada en Inglaterra como "estúpida".

Preguntado en rueda de prensa sobre si el galo va a recibir una multa por su comportamiento, Arne Slot confirmó que ha hablado con él, pero que no va a tener sanción.

"Lo que hizo no fue muy inteligente y lo entendió inmediatamente. Pidió a perdón a sus compañeros. Es joven y los jugadores de todas las edades cometen errores. Todos cometemos errores y no tiene por qué llevarse una multa", dijo Slot.

"Es una fantástica persona y creo que si le preguntas a los trabajadores del club quién es el más cálido y educado, creo que él va a estar en el top tres de todos. Puede cometer un error", insistió.

Ekitike se perderá el partido de este fin de semana contra el Crystal Palace por la expulsión.

"No fue inteligente y no nos perjudicó el martes, pero puede perjudicarnos mañana. Lo positivo es que Chiesa lo está haciendo muy bien, por lo que esto va a ser una oportunidad para él para estar en el banquillo y quizás jugar algunos minutos ahora que Hugo no va a estar".

El Liverpool es líder de la Premier con cinco victorias en cinco partidos y también han ganado en su debut en la Champions League y se han metido en los octavos de final de la Copa de la Liga.