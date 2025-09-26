El argentino 'Flaco' López renueva con el Palmeiras hasta diciembre de 2029

"Este momento es muy especial para mí, ver todo el apoyo que el Palmeiras me da es un lujo, la verdad", afirmó el atacante de 24 años en declaraciones divulgadas por el equipo de São Paulo.

Máximo goleador del conjunto paulista en esta temporada, con 19 tantos, López vive su mejor momento con la camiseta verdiblanca desde su llegada, en junio de 2022, procedente del Lanús.

Hoy es titular indiscutible para el entrenador portugués Abel Ferreira en el frente del ataque, donde comparte espacio con el brasileño Vitor Roque, exjugador del FC Barcelona y Real Betis.

Sus inicios en el Palmeiras fueron complicados, pero logró darle la vuelta a la situación y ahora firma una renovación que lo vincula al club por las siguientes cuatro campañas.

"Estoy extremadamente agradecido por todos los reconocimientos que el Palmeiras me ha dado, me convirtió en un jugador de selección y eso para mí es lo máximo en el fútbol", expresó López, quien en septiembre pasado fue convocado con la Albiceleste por primera vez.

El delantero fue una de las grandes figuras el miércoles en el partido de vuelta de cuartos de final de la Copa Libertadores, en el que marcó dos de los tres goles de su equipo frente a River Plate (3-1).

Palmeiras, que busca su cuarto título continental, avanzó así a semifinales, instancia en la que se verá las caras con Liga de Quito, que a su vez apeó al São Paulo.

Desde su llegada al club, 'Flaco' López ha jugado 164 partidos, en los que ha marcado 51 goles y repartido 11 asistencias, además de levantar dos títulos de Liga (2022 y 2023), entre otros trofeos.

"Llegué siendo un niño y, año tras año, fui creciendo. Creo que me convertí en una mejor persona y en un mejor hombre aquí, por estar cerca de grandes personas", confesó.