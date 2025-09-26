El Barça, a seguir con su velocidad de crucero en el derbi barcelonés

Las de Pere Romeu han empezado la temporada por todo lo alto: cuatro victorias, que han sido cuatro goleadas, las afianzan como líderes (8-0, 1-8, 4-0 y 0-5).

Aunque empatadas a puntos con el segundo clasificado, el Atlético de Madrid, el contundente ‘average’ de las catalanas les vale para situarse como intratables en su liderato, y no son solo los resultados deportivos lo que las avalan.

Las azulgranas también están triunfando fuera del césped; este lunes, un nuevo Balón de Oro para Aitana Bonmatí –el tercero consecutivo-, un trofeo Kopa para Vicky López como mejor futbolista joven y un trofeo Gerd Müller para Ewa Pajor, premio a máxima goleadora, pusieron en evidencia que el dominio azulgrana en el fútbol europeo.

Un dominio que se mantiene a pesar de los recortes en la plantilla, debido al ‘fair play’ financiero.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Una situación muy distinta es la de su próximo rival, el otro de los tres catalanes que conviven en Liga F y que no ha tenido el arranque liguero deseado. Las de Sara Monforte, décimas tras sumar una contundente derrota en su debut (0-5) y tres empates (dos a uno y el otro a cero), han puesto en evidencia la falta de gol del combinado ‘perico’.

Sin embargo, el combinado blanquiazul, sí ha demostrado mantener su principal seña de identidad; el juego en bloque y con planteamientos sólidos, el mismo que podría dificultar las cosas a las barcelonistas igual que pasó la pasada temporada.

Y es que el conjunto de Monforte, que ascendió el pasado curso y conservó la categoría de nuevo tras quedar undécimo y nueve puntos por encima del descenso, complicó las cosas al equipo azulgrana cuando este visitó la Ciudad Deportiva Dani Jarque. Aunque las de Romeu terminaron ganando por 0-2 en el tramo final del choque y después de un partido con múltiples interrupciones.

Eso sí, los números del Barcelona en casa son otros, y en el primer encuentro entre ambos equipos en la vuelta de las blanquiazules a primera, las azulgranas golearon en el Johan por 1-7. No obstante, las visitantes, esa vez, se adelantaron, y las azulgranas dieron la vuelta al marcador anotando siete tantos en los últimos treinta minutos de partido, acusando el cansancio del rival.

De hecho, el histórico derbi catalán se ha decantado la mayoría de veces del lado azulgrana, igual que en esta ocasión las locales siguen siendo las grandes favoritas antes del encuentro.

Sin embargo, los fichajes del cuadro blanquiazul en este último mercado muestran un gran refuerzo en la parcela ofensiva, con futbolistas como la exazulgrana Ona Baradad, la delantera Phoentia Browne y las centrocampistas Laura Martínez y Ana Torrodá. Todas indiscutibles tras su incorporación.

El Barça, por su parte, tiene a toda la plantilla disponible, a excepción de la delantera Kika Nazareth, que está haciendo un plan de recuperación para deshacerse de unas molestias.