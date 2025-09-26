El Benfica de Mourinho se mide al Gil Vicente con el Chelsea en el horizonte

Todo comenzó bien para Mourinho, con una victoria frente al AVS (0-3) en la última jornada, pero el martes pasado sufrió su primer traspié con un empate en casa contra el Rio Ave (1-1) en un partido aplazado de la primera ronda.

Ahora, el Benfica volverá al césped de Da Luz para medirse al Gil Vicente, que es cuarto y está a punto de su rival.

El Gil es entrenado por César Peixoto, exjugador del Benfica y ganador de la Liga Europa y la Liga de Campeones bajo las órdenes de Mourinho en el Oporto.

Este partido será una oportunidad para que Mourinho afine su cuadro antes de los exigentes enfrentamientos que se avecinan, ya que no solo volverá a Stamford Bridge, sino que en la siguiente jornada liguera tendrá el clásico contra el Oporto en Estádio do Dragão.

Precisamente, el Oporto, líder en solitario, cerrará la séptima jornada el lunes con un desplazamiento al campo del Arouca.

Seis victorias en seis jornadas para los blanquiazules, la última frente al Rio Ave (0-3) y con un marcado acento castellano, con goles anotados por el dominicano Pablo Rosario y los españoles Samu Aghehowa y Gabri Veiga.

El Arouca también cuenta con una importante presencia de jugadores hispanohablantes, con seis españoles y cuatro uruguayos.

El sábado, el campeón Sporting de Portugal, en segunda posición, continuará su acecho al Oporto con una visita al Estoril Praia.

Los 'leones' ganaron al Moreirense (3-0) en la última jornada, aunque solo lograron desbloquear el partido en su fase final.

El exjugador del FC Barcelona Francisco Trincão fue elegido el mejor de un partido en el que el colombiano Luis Suárez volvió a marcar, perfilándose como la mayor amenaza para la portería del Estoril defendida por el madrileño Joel Robles.

Y el domingo, el Braga medirá fuerzas con el Nacional de Madeira, en el que el técnico español Carlos Vicens intentará revertir la mala racha de su equipo en Liga, tras cuatro jornadas sin ganar.

Partidos de la séptima jornada de la Liga de Portugal: