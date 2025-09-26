El español Fidalgo afirma que liga mexicana ha crecido gracias a figuras internacionales

"La liga ha crecido mucho desde que yo llegué hace cinco años, el tema táctico es algo de lo que ha mejorado, eso era al principio un tema muy diferente del que yo veía con España, ahora han venido muchas figuras, muy buenos entrenadores y eso se nota en la competencia", señaló el jugador de 28 años.

Fidalgo, quien llegó al América en el Clausura 2021, destacó el crecimiento de una competencia que hoy cuenta con figuras como sus compatriotas Sergio Ramos, campeón del Mundo en 2010, y Sergio Canales, en el Monterrey; Ángel Correa, monarca con Argentina en Catar 2022, en Tigres UANL; o el colombiano James Rodríguez, en el León.

El centrocampista recordó que además de estos jugadores vinieron entrenadores como el argentino Santiago Solari, quien lo trajo a las Águilas, o su actual técnico, el brasileño André Jardine, que han colaborado con ese crecimiento, y a él lo han potenciado.

"Sin Santiago no habría venido, él me facilitó la adaptación porque me ayudó en todos los aspectos. Estuve muchos años con él en el Castilla en el Real Madrid, sin él nada de esto habría pasado", recordó sobre Solari, quien dirigió al América entre 2021 y 2022.

Fidalgo también tuvo palabras de reconocimiento para Fernando Ortiz, entrenador, también argentino, que estuvo en las Águilas entre 2023 y 2024.

"Fernando me potenció porque me llevó a la posición de ocho que más me hizo crecer y en la que mejor rendí", señaló.

Y concluyó con André Jardine, quien dijo se ha convertido en muy poco tiempo en una leyenda del equipo.

"André ha sido una suma de todo; es uno de los entrenadores más importantes en la historia del equipo. Yo tengo cinco años aquí y sé lo difícil que es hacer historia y André ha grabado su nombre en un tiempo muy corto; un tricampeonato, cuatro finales en apenas 100 partidos, es increíble. Cuando pase el tiempo se valorará más lo que consiguió porque no sé si lo volveremos a ver", puntualizó.

En la undécima jornada del Apertura, el América, que marcha en cuarto lugar con 21 puntos, recibirá este sábado a Pumas UNAM, que es noveno con 13 unidades.