El Inter Miami visita Toronto con la Supporters' Shield en el punto de mira

Los hombres de Javier Mascherano ocupan ahora la tercera posición en la Conferencia Este con 55 puntos, a cinco del líder, el Philadelphia Union, aunque aún tienen dos partidos pendientes que se aplazaron durante el Mundial de Clubes de la FIFA.

De este modo, el Inter Miami depende de sí mismo para revalidar la Supporters' Shield, el trofeo que premia al mejor equipo de la fase regular de la MLS.

El partido de mañana contra el Toronto debería ser un trámite. La temporada ya ha terminado para los canadienses, sin posibilidades matemáticas de clasificar para los 'playoff'.

Además, el Inter Miami está engrasando la maquinaria en este tramo decisivo de la temporada: Messi ha marcado dobletes en los dos últimos partidos y Luis Suárez ha regresado al once tras cumplir su sanción.

Messi, de hecho, apunta a repetir como 'MVP' de la MLS, afianzado como máximo goleador de la competición: el rosarino suma 24 dianas, dos más que el francés Denis Bouanga (Los Angeles FC) y tres más que el inglés Sam Surridge (Nashville).

Además del duelo entre el Toronto y el Inter Miami, este fin de semana se disputará el derbi de Nueva York entre el New York Red Bulls y el New York City, con los locales necesitados de una victoria para subir a posiciones de 'playoff'.

Por su parte, el Orlando City del colombiano Óscar Pareja, sexto en la tabla, visitará el domingo al Cincinnati (segundo) con el objetivo de lograr los tres puntos que certifiquen su clasificación matemática para la fase final.

En el Oeste, el San Diego del 'Chucky' Lozano tratará de mantener el liderato en un derbi californiano con el San Jose Earthquakes de Cristian Arango y Josef Martínez, mientras que Seattle y Vancouver, que pugnan por las plazas de cabeza, disputarán un clásico regional.

Por su parte, Los Angeles FC, intratable desde la llegada del surcoreano Son Heung-Min al equipo, visita a un St. Louis que se podría despedir de la temporada.

Su rival citadino y vigente campeón de la MLS, Los Angeles Galaxy, colista tras una temporada nefasta, recibe a un Sporting Kansas City que tampoco se juega ya nada.